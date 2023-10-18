«Неделя без турникетов» прошла на гатчинском авиаремонтном предприятии ОДК-Сервис

Старшеклассники и студенты посетили производственные площадки, музей авиационных двигателей, узнали о востребованных на заводе специальностях и возможности получить образование по целевому направлению от ОДК-Сервис. Экскурсии для ребят провели молодые специалисты предприятия.

Среди учебных заведений, принявших участие в профориентационной акции, были несколько школ Гатчины, Гатчинского района, Санкт-Петербурга, техникум «Приморский», Государственный институт экономики, финансов, права и технологий, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации.

В учебно-историческом классе — музее авиадвигателей — ребята познакомились с историей развития авиации в Гатчине, узнали о появлении авиаремонтной базы, которая затем стала Гатчинским авиаремонтным заводом, а сегодня носит название «ОДК-Сервис». Здесь же они своими глазами смогли увидеть 17 видов авиационных двигателей, разработанных в семи отечественных конструкторских бюро, ремонт которых выполняет предприятие.

На производственной площадке ОДК-Сервис в Войсковицах юным гостям показали современные высокотехнологичные производственные цеха, в которых ведется ремонт авиационных и наземных двигателей. Экскурсанты познакомились с тем, как устроен процесс ремонта - от разборки и промывки деталей до технологических испытаний двигателя.

«В этот раз акция «Неделя без турникетов» в ОДК-Сервис получилась довольно масштабной. За пять дней наше предприятие посетили учащиеся девяти учебных заведений. При этом некоторые школы приезжали к нам несколько раз с разными классами. Со своей стороны мы делаем все возможное, чтобы экскурсии на наш завод были интересны для студентов и школьников. Благодаря богатой экспозиции музея авиационных двигателей, в котором содержится много исторических материалов, мы имеем возможность расширить представление ребят не только о нашем авиаремонтном предприятии, но и об истории развития авиации в нашем городе. Особенно хочу отметить моих коллег, сотрудников производственного комплекса, которые в очень живой и познавательной форме представили нашим юным гостям процесс ремонта авиационных двигателей», - поделилась информацией Марина Маврина, ведущий специалист по учебно-методической работе ОДК-Сервис.

Всего в рамках «Недели без турникетов» ОДК-Сервис в Гатчине посетили более 350 студентов и школьников.

Вера Кожевникова