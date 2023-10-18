Сэкономьте время с Госуслугами — запишитесь к нотариусу и отправьте ему документы заранее
Запись к ближайшему нотариусу на удобное время — теперь на Госуслугах. Можно выбрать одну из более чем 50 нотариальных услуг и при желании заранее отправить электронные копии документов, чтобы специалист подготовился к приёму.
К проекту присоединилась уже почти половина региональных нотариусов, остальные должны подключиться в ближайшее время.
Сервис тестировался в 8 регионах. Сейчас услуга доступна жителям всей страны. Подключение к сервису Москвы и Подмосковья запланировано на конец года. Там записаться к нотариусу можно на региональных порталах.
Самые популярные услуги
- Удостоверение доверенности
- Открытие наследства
- Согласие супруга на сделку
- Выдача свидетельства о праве на наследство
- Договор дарения
Как записаться к нотариусу
- Откройте форму для записи на Госуслугах и выберите свой регион
- Выберите, какую услугу хотите получить
- Ознакомьтесь с перечнем документов. При желании загрузите их электронные копии — это поможет нотариусу подготовиться
- Выберите специалиста, дату и время визита и нажмите «Записаться к нотариусу»
Запись на Госуслугах бесплатная, а услуги нотариуса оплачиваются на месте по установленным законом тарифам.