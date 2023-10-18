Сэкономьте время с Госуслугами — запишитесь к нотариусу и отправьте ему документы заранее

К проекту присоединилась уже почти половина региональных нотариусов, остальные должны подключиться в ближайшее время.

Сервис тестировался в 8 регионах. Сейчас услуга доступна жителям всей страны. Подключение к сервису Москвы и Подмосковья запланировано на конец года. Там записаться к нотариусу можно на региональных порталах.

Самые популярные услуги

- Удостоверение доверенности

- Открытие наследства

- Согласие супруга на сделку

- Выдача свидетельства о праве на наследство

- Договор дарения

Как записаться к нотариусу

- Откройте форму для записи на Госуслугах и выберите свой регион

- Выберите, какую услугу хотите получить

- Ознакомьтесь с перечнем документов. При желании загрузите их электронные копии — это поможет нотариусу подготовиться

- Выберите специалиста, дату и время визита и нажмите «Записаться к нотариусу»

Запись на Госуслугах бесплатная, а услуги нотариуса оплачиваются на месте по установленным законом тарифам.