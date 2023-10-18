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Сэкономьте время с Госуслугами — запишитесь к нотариусу и отправьте ему документы заранее

Запись к ближайшему нотариусу на удобное время — теперь на Госуслугах. Можно выбрать одну из более чем 50 нотариальных услуг и при желании заранее отправить электронные копии документов, чтобы специалист подготовился к приёму.

Рубрики:  Общество

К проекту присоединилась уже почти половина региональных нотариусов, остальные должны подключиться в ближайшее время. 

Сервис тестировался в 8 регионах. Сейчас услуга доступна жителям всей страны. Подключение к сервису Москвы и Подмосковья запланировано на конец года. Там записаться к нотариусу можно на региональных порталах. 

Самые популярные услуги    

- Удостоверение доверенности    

- Открытие наследства     

- Согласие супруга на сделку    

- Выдача свидетельства о праве на наследство  

- Договор дарения  

 

Как записаться к нотариусу    

- Откройте форму для записи на Госуслугах и выберите свой регион   

- Выберите, какую услугу хотите получить   

- Ознакомьтесь с перечнем документов. При желании загрузите их электронные копии — это поможет нотариусу подготовиться    

- Выберите специалиста, дату и время визита и нажмите «Записаться к нотариусу»    

 Запись на Госуслугах бесплатная, а услуги нотариуса оплачиваются на месте по установленным законом тарифам.  