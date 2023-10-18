У каждого из нас в семейном фотоальбоме есть любимая фотография. Почти всегда это свадебный снимок наших родителей: таких молодых и счастливых, запечатлённых на фоне торжественной церемонии в отделении ЗАГСа.

Погрузить зрителей в эту атмосферу семейного счастья и традиционных ценностей решили специалисты Управления ЗАГС Ленинградской области. Созданная ими выставка «Там, где рождается семья» накануне открылась в Киришской картинной галерее.

– Семья – это всё-таки самое дорогое в жизни каждого из нас. Это опора, защита, проявление любви и заботы. Семья – это счастье, – отметил глава администрации Киришского района Олег Дмитриев на открытии выставки.

На экспозиции можно найти немало занятных артефактов. Например, здесь воссоздан стол работника ЗАГСа советского времени, представлены обязательные атрибуты торжественных регистраций – от обручальных колец до свадебных костюмов. Есть и коллекция медалей, которые в разные годы вручались новорождённым и их родителям. А ценители интересных фактов узнают для себя много нового – как раньше накрывали стол при сватовстве, какую роль в народных обрядах играл рушник и почему девушкам важно было до женитьбы успеть вышить не менее 40 этих самых рушников! Настоящим украшением экспозиции стала свадебная мода разных времен – с 1940 до 2017 года.

– Идея создания такой замечательной выставки возникла спонтанно, подвигли на это наши коллеги из Новгородской области, в гостях у которых мы в прошлом году побывали для обмена опытом. У них создан целый музей органов ЗАГС Новгородской области. Мы с коллегами подумали, что и у нас тоже есть своя история, есть что показать. Тем более что органам ЗАГС уже более ста лет, – рассказала Ольга Куликова, начальник управления органов ЗАГС Ленинградской области.

Не раз прозвучали слова о том, что сотрудники отделов ЗАГС являются свидетелями человеческих судеб, ведь они видят молодоженов, регистрируют новорождённых, поздравляют юбиляров совместной жизни. Как отметила ветеран службы Зоя Шаркова, много лет возглавлявшая киришский отдел записи актов гражданского состояния, в 1980-е годы люди, приходившие на регистрации свадеб, были очень открытые, эмоциональные, в новом же веке свадьбы стали выглядеть богаче, а вот эмоции молодожёны проявляют более скупо.

В Киришах такая выставка проводится впервые. До этого «Там, где рождается семья» размещалась в Выборге. Кстати, Киришскому отделу ЗАГС в конце октября исполнится 35 лет. В дальнейшем экспозицию смогут увидеть и жители других районов Ленобласти.