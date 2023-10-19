Большой этнографический диктант - по всей России
Большой этнографический диктант пройдет с 3 по 8 ноября.
Рубрики: Общество
Это просветительский проект, который знакомит с культурой народов, проживающих в Росси, а также позволяет оценить общий уровень этнокультурной грамотности.
Организатор мероприятия – Федеральное агентство по делам национальностей.
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