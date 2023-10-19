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Большой этнографический диктант - по всей России

Большой этнографический диктант пройдет с 3 по 8 ноября.

Рубрики:  Общество

Это просветительский проект, который знакомит с культурой народов, проживающих в Росси, а также позволяет оценить общий уровень этнокультурной грамотности.

Организатор мероприятия – Федеральное агентство по делам национальностей.