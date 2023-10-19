Большой этнографический диктант - по всей России

В перинатальном центре Гатчины заиграли новыми красками холл и коридоры отделения катамнеза - наблюдение недоношенных детей до года на 1-м этаже. Вместо однотонных больничных стен - зверята на воздушных шариках, деревья с зеленой листвой, лисята и олени.