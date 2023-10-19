Большой стране ― больше гидов

Выставка-форум откроется 4 ноября 2023 года на территории ВДНХ. Ее участниками станут все субъекты Российской Федерации, федеральные органы исполнительной власти, крупнейшие компании, общественные организации. На весь период проведения выставки запланированы культурно-развлекательная, образовательная и деловая программы. Выставка станет площадкой крупнейших мероприятий страны.

В рамках выставки запланировано проведение Всероссийского конкурса гидов-экскурсоводов «Проводники смыслов». К участию в конкурсе приглашаются граждане РФ как из числа профессиональных экскурсоводов, так и студенты образовательных организаций в возрасте от 22 лет.

Заявки на конкурс «Проводники смыслов» принимаются до 19 октября. Запланировано проведение двух потоков бесплатной практикоориентированной образовательной программы по профстандарту «гид-экскурсовод» в дистанционном формате с выдачей удостоверения о повышении квалификации. Участие в конкурсном отборе и образовательной программе бесплатное. Организаторы конкурса также берут на себя расходы на проезд до Москвы и обратно, проживание и трехразовое питание иногородних участников.

Подать заявку можно на сайте. Организаторами конкурсного отбора и образовательной программы для гидов-экскурсоводов выступают АНО «Больше чем путешествие», АНО «Дирекция Выставки достижений «Россия» и правительство Москвы.