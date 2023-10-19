Область дружбы. Корейский народный праздник Чхусок
Корейский народный праздник Чхусок прошел для всех желающих в октябре в Санкт-Петербурге при участии и поддержке комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области.
Рубрики: Общество
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Эпизод восьмой. Чхусок.
Эпизод восьмой. Чхусок.
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