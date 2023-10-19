Под надёжной защитой

Объединяя усилия

В лесополосе под Тосно неспокойно. Звучат выстрелы, мелькают всполохи огня, в небе парят боевые беспилотники. Совсем близко раздаётся вой сирен, шипят рации правоохранителей. Здесь всё всерьёз. Наши защитники отрабатывают навыки взаимодействия в различных ситуациях: от крупной техногенной катастрофы до столкновения с группой диверсантов. За несколько часов им предстоит реализовать сразу несколько сценариев, подготовленных организаторами учений.

В мероприятии принимают участие представители комитетов областного правительства, регионального управления Росгвардии, аварийно-спасательной службы Ленобласти, МЧС и МВД России, а также Следственного комитета и Федеральной службы безопасности.

– Задача на сегодня такая: отработать комплекс действий по организации штаба, усилению мер охраны различных учреждений, объектов, мониторингу территории на наличие возможных угроз, оповещению сотрудников об опасности. Мы объединили усилия военных и экстренных служб, чтобы оценить возможности их взаимодействия при чрезвычайной ситуации, – говорит вице-губернатор Ленинградской области Михаил Ильин.

К счастью, организаторы позаботились о нервах обывателей. Учения проходили в лесополосе на территории Тосненского района – на значительном удалении от населённых пунктов и крупных автомагистралей. В то же время на площадке было всё необходимое для отработки боевых навыков: коробки жилых домов, импровизированные постройки, асфальтовые дорожки, естественные препятствия в виде деревьев и кустарников. Как говорится, условия, максимально приближенные к боевым.

Терроризм не пройдёт

Тем временем учения набирали обороты. По легенде в Тосненский район прибыла диверсионно-разведывательная группа в составе нескольких десятков боевиков. Террористы взяли в заложники группу гражданских лиц и укрылись в промышленном здании. Решить эту задачу со множеством неизвестных и предстояло команде из силовых и гражданских ведомств.

Совместный штаб оперативно передаёт всем службам оповещение об опасности. Перекрываются автомобильные дороги и возможные пути отхода противника. Территорию прочёсывают беспилотники: информация с их камер в режиме онлайн поступает на пульт управления. Силовики дают оценку ситуации, разрабатывают тактику штурма… и бой начинается!

На наших глазах разрываются дымовые гранаты, звучат выстрелы гранатомётов, стрекочут автоматы. Кажется, что бой длится целую вечность, хотя на самом деле не проходит и часа. Бойцы подразделения СОБР «Гранит» успешно штурмуют захваченное здание.

– Мы уничтожили противника, предварительно ликвидировав снайпера, который засел в промышленном здании. Он представлял серьёзную угрозу, эту задачу решали в числе первых, – рассказывает Николай Петров, сотрудник Росгвардии (имя изменено в целях безопасности). – Дальше уже действовала группа захвата. Свою работу выполнили без потерь.

Ситуацию осложняла информация о наличии у террористов мощного взрывного устройства и современного автоматического оружия. Поэтому бойцов Росгвардии прикрывали бронемашины – так они смогли подобраться совсем близко к захваченному объекту. Финальный бросок – выстрелы и взрывы внутри здания… штурм окончен. Диверсанты нейтрализованы, бомба – обезврежена.

Настаёт время для работы спасателей. На верхнем этаже здания обрушилась стена, под завалами оказались люди. В ход идут альпинистское снаряжение, гидравлические инструменты и пневмоподушки. Вскоре пострадавших выносят на носилках и погружают в специальный транспорт.

– Вокруг ещё звучат выстрелы, есть угроза и мирным жителям, и нашим сотрудникам. Поэтому задача – как можно скорее оказать первую помощь, а затем вывезти гражданских в ближайшую больницу, – комментирует Павел Иванов, начальник Аварийно-спасательной службы Ленинградской области.

После того как мирных жителей вывезли из зоны боевых действий, пожарные службы исследуют территорию, чтобы потушить разгоревшийся здесь пожар и устранить факторы возможного возгорания.

Тяжело в учении, легко в бою!

В целом, учения – дело привычное для всех специальных служб нашего региона. Но в таком формате они ещё не проходили. Напряжённая ситуация в мире и агрессия со стороны украинских формирований требует должного внимания – уверены в областном правительстве.

– Различные тренировки в условиях, приближенных к боевым, проходят у нас еженедельно, при любых погодных условиях. Днём и ночью мы оттачиваем свои навыки, чтобы быть всегда готовыми защищать Родину и покой мирных граждан, – говорит Дмитрий Очеретный, командир СОБР «Гранит» ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. – Вообще одинаковых учений не бывает. Каждая ситуация по-своему уникальна, всё зависит от внешних условий.

Итоги учений подвел губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко – он наблюдал за происходящим от начала до конца.

– Погода сегодня тяжёлая, понятно, что и всем участникам непросто. Но как говорил наш классик, великий фельдмаршал Суворов — тяжело в учении, легко в бою, – отметил Александр Юрьевич. – Такие учения будут продолжаться до конца года и весь следующий год. Их цель — это не только отработка сценариев по различным угрозам. Они нужны для технического переоснащения. Мы должны четко понимать, в чём нуждаются силовые ведомства и экстренные службы.

Речь идёт о беспилотниках, средствах защиты от них, совершенствовании оперативной связи. Сегодня общественная безопасность невозможна без таких вот инноваций.

Отметим также, что в этом году в Ленобласти уже дважды были задействованы системы оповещения населения на случай возникновения чрезвычайных ситуаций, регулярно проводятся мероприятия в сфере гражданской обороны. Регион готов к любым вызовам и постоянно совершенствует систему безопасности.

Алексей Астапчик

Фото: пресс-служба Правительства ЛО