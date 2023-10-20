Более 340 тысяч человек подали заявки на участие в конкурсе «Это у нас семейное»

О старте проекта 1 сентября в Мастерской управления «Сенеж» в рамках открытого урока «Разговоры о важном» объявил Президент России, Председатель Наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» Владимир Путин. По мнению главы государства, конкурс может стать «самым интересным, самым широким и самым народным в прямом смысле этого слова».

«Конечно, такой соревновательный проект на уровне семей был бы, на мой взгляд, крайне востребованным и был бы наверняка очень интересным», – подчеркнул Владимир Путин.

«Объявив 1 сентября о запуске конкурса «Это у нас семейное», Президент России сказал, что это будет самый народный конкурс на платформе «Россия – страна возможностей», и, как всегда, оказался прав. Сегодня на участие в нем зарегистрировалось 340 тысяч человек, и прием заявок еще продолжается – до 4 ноября. Участие в конкурсе «Это у нас семейное» дает семьям возможность выиграть по пять миллионов рублей на улучшение жилищных условий. Не менее интересный приз – уникальные путешествия по самым прекрасным и удивительным местам страны. Все семейные команды совершенно удивительные, они предмет гордости для России. Самое главное, чтобы в результате конкурса об этиx людях, их традициях и династиях узнала вся наша большая страна», – отметил Первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

Сергей Кириенко привел несколько примеров ярких историй участников, которые уже подали заявки на конкурс «Это у нас семейное». Например, Василий и Евдокия Безруковы из поселка Кулебаки Нижегородской области в ноябре этого года отметят юбилей – 70 лет совместной жизни. Они родили и воспитали пятерых детей, которые сами уже являются бабушками и дедушками. Самая многочисленная на данный момент команда Ольховских из Забайкальского края, воспитывающая 26 детей, 23 из которых приемные. Учитель начальных классов Ульяна Каретникова из села Репное Саратовской области – представитель династии педагогов, которая началась ещё в XIX веке. Их общий трудовой стаж – более 500 лет. Ларины – это династия атомщиков, из поколения в поколение члены семьи работают на градообразующем предприятии – Нововоронежской атомной электростанции, которую проектировал их дед. Есть даже династия гармонистов из Вологодской области. Всех членов семейной команды Малышевых объединяет любовь к игре на гармони.

Сергей Кириенко особо подчеркнул, что каждое задание конкурса «Это у нас семейное» должно иметь воспитательный эффект, быть полезным и интересным для семьи.

Генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», ректор Президентской академии (РАНХиГС) Алексей Комиссаров рассказал подробнее о семьях-участниках конкурса: «На данный момент среди участников конкурса «Это у нас семейное» 62% представительниц прекрасного пола и 38% мужского пола. 37% участников – это родители и законные представители, 36% – дети, 21% – бабушки и дедушки, 5% – другие родственники и 1% – прабабушки и прадедушки. География конкурса очень широкая, буквально в первый же день поступили заявки из всех регионов нашей страны. А сейчас к российским семейным командам присоединились родственники более чем из 60 стран. Заявочная кампания еще продолжается. В ноябре-декабре пройдет дистанционный этап. Нам очень важно, чтобы в выполнении заданий конкурса участвовали представители всех поколений. В 2024 году с марта по май планируем провести окружные финалы, а летом – финал».

Семейные команды сформированы во всех 89 регионах Российской Федерации. Наибольшую активность демонстрируют жители Центрального (29%), Приволжского (20%), Сибирского (12%) и Уральского (11%) федеральных округов. Южный федеральный округ вместе с новыми регионами, а также Северо-Западный федеральный округ заявили по 10% участников. Из ДФО поступило 5% заявок, из СКФО – 3%. Рейтинг субъектов России по количеству участников возглавляют Москва (10,3%), Московская область (6,4%), Санкт-Петербург (почти 4%), Краснодарский край (3,8%), Свердловская область (3,8%), Республика Татарстан (2,5%), Челябинская область (почти 2,5%), Республика Башкортостан (2,4%), Нижегородская область (2,3%) и Самарская область (почти 2,3%).

В некоторые семейные команды вошли родственники, проживающие за рубежом. В новом проекте президентской платформы «Россия – страна возможностей» уже участвуют представители более чем 60 стран, в том числе государства Европы, Северной и Центральной Америки, Африки, Ближнего Востока, Азии и СНГ. Больше всего заявок поступило из Казахстана (149 человек), Беларуси (96), Киргизии (79), Молдовы (74) и Таджикистана (64).

На заседании Наблюдательного совета было принято несколько решений.

«Члены Наблюдательного совета решили снизить минимальный возраст конкурсантов, и теперь участвовать в проекте «Это у нас семейное» можно детям, которым на момент очных испытаний исполнится пять лет. Раньше действовало ограничение в шесть лет, – сообщил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», ректор Президентской академии (РАНХиГС) Алексей Комиссаров. – Совсем скоро мы откроем первые задания. Они необычные, а главное, построены таким образом, чтобы каждый член семьи, независимо от возраста, нашел в них для себя что-то интересное».

На протяжении нескольких месяцев участникам будут открываться задания по самым различным тематическим направлениям и разных уровней сложности. На заседании были утверждены первые 8 из них, они станут доступны для выполнения в личном кабинете на сайте этосемейное.рф в ближайшее время. Так, например, в них вошли задания, направленные на создание домашнего уюта, приготовление блюда по видеоинструкции певца Сергея Жукова и его семьи. Также участникам будет предложено всей семьей исполнить песню, совершить поступок, который принесет пользу окружающим, повторить несложную цепную реакцию из подручных предметов и даже создать виртуальную летопись своей семьи. Команды сами решают, какие задания и в каком количестве будут выполнять. Их главная цель – создать общее увлекательное и полезное дело для всей семьи, выполнять их нужно будет вместе, а также можно будет вовлекать в их выполнение других людей.

Соблюдение правил, а также объективность и беспристрастность проведения конкурса и определения победителей обеспечит Наблюдательный совет, состав которого был объявлен на заседании. В него вошли государственные и общественные деятели, предприниматели, известные деятели в сфере науки, культуры, спорта и являющие собой пример сохранения семейных ценностей и традиций: директор федерального государственного бюджетного научного учреждения «Институт изучения детства, семьи и воспитания», заместитель председателя комиссии по просвещению и воспитанию, член Общественной палаты РФ Наталья Агре, первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации Ольга Баталина, член Общественной палаты Российской Федерации, президент федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева» Минздрава России Лео Бокерия, саксофонист, президент Авторского Совета Российского авторского общества, народный артист Российской Федерации Игорь Бутман, певец, предприниматель, музыкант, солист и лидер поп-группы «Руки Вверх» Сергей Жуков, продюсер, генеральный директор и соучредитель лейбла Black Star Inc. Павел Курьянов, певец, продюсер, актер театра и кино, народный артист Российской Федерации Дмитрий Маликов.

Прием заявок на конкурс продлится до 4 ноября 2023 года. Подать заявку можно на сайте этосемейное.рф. В конкурсе могут принять участие команды из четырех и более родственников, среди которых есть представители не менее трех поколений. Например, дети от 5 до 17 лет, родители или законные представители, а также бабушки, дедушки или другие члены семьи.

Организатор конкурса «Это у нас семейное» – автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей». Соорганизаторами конкурса выступают Росмолодежь и Движение Первых. Конкурс проводится при участии Министерства просвещения РФ, Министерства труда и социальной защиты РФ, Российского общества «Знание», АНО «Больше, чем путешествие», социологического агентства «Вебер» (проект АНО «Диалог и АНО «Диалог Регионы»). В числе партнеров – ПАО Сбербанк, ГК «Росатом», ГК «Роскосмос», ПАО «РусГидро», киностудия «Союзмультфильм», АНО ДПО «Академия ПСБ», АО «Объединенная приборостроительная корпорация», а также информационный партнер – социальная сеть «Одноклассники».

Инициатива создания семейного конкурса принадлежит семье Скатковых из Самары. В 2022 году на заседании Наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» эту идею поддержал Президент России, Председатель Наблюдательного совета Владимир Путин. В 2023 году в День знаний глава государства объявил о запуске проекта.