Народы России пишут большой этнографический диктант

Диктант пройдет в двух форматах — офлайн и онлайн, а результаты будут подведены ко дню Конституции Российской Федерации 12 декабря.

В онлайн-формате Диктант проводится с 3 ноября 00:01 часов по 8 ноября 23:59 часов на сайте miretno.ru. Для участия в диктанте необходимо зайти на сайт miretno.ru и кликнуть по кнопке «Пройти диктант».

В офлайн формате для жителей Ленинградской области диктант будет организован 7 ноября на площадке регионального Дома дружбы, который отражает специфику этнокультурных особенностей региона. Присоединиться к акции могут все желающие, в акции примут участие представители национальных общественных организаций Ленинградской области.

За 45 минут участникам предстоит ответить на 30 вопросов: 20 — общих для всех, 10 — уникальных для каждого субъекта России.