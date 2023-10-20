Первая помощь при подозрении на передозировку или отравление наркотиками
В Ленинградской области наблюдается рост количества смертельных отравлений наркотическими средствами. Комитет по здравоохранению региона подготовил памятку о порядке действий при подозрении на передозировку или отравление наркотиками.
Первая помощь при подозрении на передозировку или отравление наркотиками:
- обязательно вызвать скорую помощь;
- в случае, если человек без сознания: уложить человека на твёрдую поверхность, повернуть туловище или голову набок. Освободите грудную клетку и шею от сдавливающей одежды, обеспечьте приток свежего воздуха.
- если пострадавший в сознании: необходимо промывать желудок каждые 30–40 минут до приезда скорой помощи, используют прохладную слабосоленую воду. Рвотный рефлекс вызывают надавливанием пальцами на корень языка.
- если пострадавший без сознания, заторможен: необходимо поднести к носу ватку, смоченную нашатырным спиртом. При отсутствии нашатыря растереть мочки ушей, пощекотать носовые ходы платком. Подобные действия стимулируют дыхательный и сосудодвигательный центры.
- если нарушена дыхательная и сердечная деятельность: провести непрямой массаж сердца и искусственное дыхание.
Если вы считаете, что ваши близкие употребляют наркотики или же вы употребляете наркотики и вам необходима помощь, то рекомендуем обратиться за консультацией к врачу-психиатру-наркологу.
Консультативная помощь в наркологических кабинетах оказывается жителям Ленинградской области бесплатно. Телефон для справок для жителей Гатчинского района: 8 (81371) 3-39-21.