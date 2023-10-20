Первая помощь при подозрении на передозировку или отравление наркотиками:

- обязательно вызвать скорую помощь;

- в случае, если человек без сознания: уложить человека на твёрдую поверхность, повернуть туловище или голову набок. Освободите грудную клетку и шею от сдавливающей одежды, обеспечьте приток свежего воздуха.

- если пострадавший в сознании: необходимо промывать желудок каждые 30–40 минут до приезда скорой помощи, используют прохладную слабосоленую воду. Рвотный рефлекс вызывают надавливанием пальцами на корень языка.

- если пострадавший без сознания, заторможен: необходимо поднести к носу ватку, смоченную нашатырным спиртом. При отсутствии нашатыря растереть мочки ушей, пощекотать носовые ходы платком. Подобные действия стимулируют дыхательный и сосудодвигательный центры.

- если нарушена дыхательная и сердечная деятельность: провести непрямой массаж сердца и искусственное дыхание.

Если вы считаете, что ваши близкие употребляют наркотики или же вы употребляете наркотики и вам необходима помощь, то рекомендуем обратиться за консультацией к врачу-психиатру-наркологу.

Консультативная помощь в наркологических кабинетах оказывается жителям Ленинградской области бесплатно. Телефон для справок для жителей Гатчинского района: 8 (81371) 3-39-21.