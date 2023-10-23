Ленобласть туристическая - пассажирам «Сапсана»

С 20 октября по 31 декабря 2023 года пассажиры поездов «Сапсан», следующих по маршруту Москва - Санкт-Петербург-Москва, могут увидеть информационный ролик о туристических объектах и достопримечательностях Ленинградской области.

Авторы идеи, воплотившие ее с РЖД, - представительство губернатора и правительства Ленинградской области при правительстве РФ.

В ролике рассказывают о главных достопримечательностях региона, включающих более 5200 объектов культурного наследия. Монастыри и храмы, дворцы и крепости, национальные блюда и старинные дома, первая столица Руси - Старая Ладога, Дорога Жизни и Государева дорога, Дом станционного смотрителя, мото-, гастро-, культурные фестивали.

Места для отдыха и туристические маршруты можно выбрать на портале lentravel.ru.