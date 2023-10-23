Жителям Ленобласти — своя филармония

Филармония станет продюсерским центром организации концертной деятельности творческих коллективов Ленобласти. Основной площадкой нового учреждения культуры выбран региональный Дворец искусств. Из новых коллективов в состав филармонии добавятся танцевальный и хоровой.

«Я хочу, чтобы мы создали настоящий центр развития искусства Ленинградской области, который объединит большинство творческих коллективов региона, и под этим брендом будет работать наш Дворец искусств. Все существующие коллективы сохранят статус юридических лиц и областное финансирование. В будущем мы сможем организовывать мастер-классы оркестра народных инструментов «Метелица» и мастер-классы, которые помогали бы развивать симфоническую музыку», — сказал глава региона.

Ленинградская область является единственным регионом Российской Федерации, где отсутствует государственная филармония.

Создание Филармонии предполагает размещение ее во Дворце искусств Ленинградской области, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, площадь Стачек, дом 4, литера А.

Создав Филармонию на площадке Дворца искусств Ленинградской области творческие коллективы получат сценическую площадку с удобной для публики логистикой; возможность расширения репертуарного плана (создание музыкальных спектаклей) за счет образования танцевальной и хоровой труппы; создание на базе Филармонии детских и молодежных коллективов (инструментальный, вокальный, танцевальный); возможность проведения мастер-классов на базе Филармонии для учеников музыкальных школ Ленинградской области, а впоследствии создания сессионных детских и молодежных коллективов (инструментальный, вокальный, танцевальный).