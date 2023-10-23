Жителям Ленобласти — своя филармония
В Ленинградской области появится своя государственная филармония: инициативу создания нового учреждения культуры поддержал губернатор Александр Дрозденко.
Филармония станет продюсерским центром организации концертной деятельности творческих коллективов Ленобласти. Основной площадкой нового учреждения культуры выбран региональный Дворец искусств. Из новых коллективов в состав филармонии добавятся танцевальный и хоровой.
«Я хочу, чтобы мы создали настоящий центр развития искусства Ленинградской области, который объединит большинство творческих коллективов региона, и под этим брендом будет работать наш Дворец искусств. Все существующие коллективы сохранят статус юридических лиц и областное финансирование. В будущем мы сможем организовывать мастер-классы оркестра народных инструментов «Метелица» и мастер-классы, которые помогали бы развивать симфоническую музыку», — сказал глава региона.
Ленинградская область является единственным регионом Российской Федерации, где отсутствует государственная филармония.
Создание Филармонии предполагает размещение ее во Дворце искусств Ленинградской области, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, площадь Стачек, дом 4, литера А.
Создав Филармонию на площадке Дворца искусств Ленинградской области творческие коллективы получат сценическую площадку с удобной для публики логистикой; возможность расширения репертуарного плана (создание музыкальных спектаклей) за счет образования танцевальной и хоровой труппы; создание на базе Филармонии детских и молодежных коллективов (инструментальный, вокальный, танцевальный); возможность проведения мастер-классов на базе Филармонии для учеников музыкальных школ Ленинградской области, а впоследствии создания сессионных детских и молодежных коллективов (инструментальный, вокальный, танцевальный).