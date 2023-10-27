С юбилеем, Виталий Владимирович!

…Вторая половина 2012 года была непростой для Елизаветинского поселения по разным причинам, но проекты и планы общественной жизни поселения требовали своей реализации. Появление в первых числах сентября 2012 года нового главы администрации Елизаветинского сельского поселения В.В. Зубрилина оказалось не только неожиданным, но и, как выяснилось позже, очень позитивным.

Запомнилась первая встреча с Виталием Владимировичем. На рабочем заседании Общественного совета поселения обсуждались планы подготовки и проведения муниципальных, районных и областных мероприятий. Перед нами предстал руководитель, умеющий внятно и кратко формулировать цель, обозначить задачи, а выслушав каждого, предлагать варианты помощи, выверять сроки и не упускать обязательный контроль исполнения. В манере говорить и общаться с нами явно просматривался опыт воинской подготовки. Он излучал энергию, которая действовала просто гипнотически.

Выяснилось, что за плечами Виталия Владимировича обучение в Высшем военно-инженерном ордена Ленина училище имени Ф.Э. Дзержинского, Санкт-Петербургском аграрном университете по специальности «Механизация сельского хозяйства», Санкт-Петербургском университете Министерства внутренних дел Российской Федерации по специальности «Правоохранительная деятельность». Виталий Владимирович награжден нагрудными знаками «200 лет МВД России» и «За отличие в службе ГИБДД II степени», медалями: «За отличие в службе» III степени, II степени и I степени, медалью Жукова, благодарностями губернатора Ленинградской области и главы администрации Гатчинского муниципального района.

Знания и неподдельное внимание руководителя к мнению коллег, работе общественных организаций и предложениям активных граждан поселения позволили успешно выполнять проекты и планы по развитию поселения даже со скромным бюджетом. Много всего интересного удалось реализовать всего за два года. Но мы полагаем, а судьба располагает. В связи с истечением срока контракта В.В. Зубрилин оставил Елизаветинское поселение и перешел работать в город Коммунар.

Жизнь показала, что очень частая смена глав администрации - не лучший вариант для жизни и развития сельских поселений. Люди судят о работе главы администрации (если вообще знают о том, что такой есть), по тому, появляются ли новые предприятия в поселении, где положен асфальт, горят ли фонари, скошена ли вовремя трава, строятся ли тротуары, обретают ли «новое лицо» памятники и воинские захоронения, как работает сельский клуб, библиотека, хорошеют ли наши 26 деревень и получают ли газ, появляются ли детские и спортивные площадки. Судят строго и сурово, сидя на кухнях, трубах и при любом случае, не одёргивая тех, кто рушит спортивные площадки, бросает мусор в аллеях, на остановках, не заключает договоров на вывоз мусора, наращивает долги по платежам и налогам, не задумываясь, как и кем всё это преобразуется. А как «болят» сердца руководителей и их команд – это вообще беспокоит не многих.

Но свято место пусто не бывает, и мы не остались без нового руководителя. Так и жили, знакомились, привыкали, трудились - до нового избрания Советом депутатов Елизаветинского поселения главой администрации В.В. Зубрилина, уже получившего опыт работы в большом городе.

Сегодня стаж работы Виталия Владимировича в органах местного управления составляет одиннадцать лет. Все знания и накопленный опыт он с полной отдачей реализует в нашем поселении и всё задуманное командой, предлагаемое гражданами, стремится реализовать. Главной целью работы видит создание достойных условий для работы, жизни и отдыха пока 6410 жителей поселения.

Виталий Владимирович - руководитель, который умеет не только слушать, но и слышать, правильно расставлять приоритеты в делах, не игнорирует опыт и знания коллег. Объективен, сдержан, обладает тонким чувством юмора, не многословен, но в реализации задуманного непреклонен. В приоритете – работа на благо жителей поселения.

Виталий Владимирович, пусть горячая любовь к природе и живым творениям её не остывает в вашей душе! Пусть энтузиазм, с которым вы относитесь к тому, что вам нравится, станет новым золотым пятидесятилетием для Вас! Делитесь с нами опытом охотничьей жизни, «тихой» охоты, разведением пчёл и всякой диковинной пернатой живности. Прав Л.Н. Толстой «в пятьдесят лет карахтер нельзя переменить». Пусть жена и две дочери, ваш надёжный тыл, продолжают поддерживать Вас во всех начинаниях как на службе, так и в семье.

Виталий Владимирович, «нет ничего страшного в том, что вам исполнится 50, кроме того, что люди напоминают вам об этом». Простим им это. Они - главное богатство Елизаветинского сельского поселения!

Жанна Гриненко

Уважаемый Виталий Владимирович! От всей души поздравляем Вас с 50-летним юбилеем! Желаем огромных успехов и достижений, крепкого и надежного здоровья, удачи, радости, счастья, мира, добра!

Пусть желанные результаты всегда наступают, пусть перспективы и новшества растут и развиваются. Хорошего Вам настроения, настойчивости, вдохновения и оптимизма!

Коллектив администрации, Совет депутатов Елизаветинского сельского поселения