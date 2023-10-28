Ерофеевы: история деревни – история семьи

Деревня Чикино в Рождественском сельском поселении Гатчинского района получила свое название по существовавшему здесь до конца Гражданской войны меднопрокатному заводу и усадьбе его хозяев - купцов братьев Ивана и Александра Ивановичей Чикиных.

Хорошо известна дореволюционная история этого места, знаменитое озеро, а мы хотим рассказать, как жили люди после войны в 1950-70-х годах, когда здесь работала ГЭС, птицефабрика, рыбное производство. Словом, жизнь кипела и была не менее яркой и интересной.

Слово жителям Чикино – Геннадию Николаевичу Ерофееву и Елене Николаевне Лялиной (в девичестве Ерофеевой), брату и сестре, которым в этом году исполнилось по 75 лет.

Как наша семья оказалась в Чикино

- По административным данным 1933 года, в составе Даймищенского сельсовета Красногвардейского района числились деревня Карловка и выселок Чикино. В 1950 году поселок Карловка переименовали в Чикино, а в 1960-х он стал деревней.

Мы родились 6 марта в 1948 году. Папа на лошади привез врача из села Рождествено к нам домой, и доктор помог нашей маме родить нас, двойняшек.

В Чикино не было ни церкви, ни часовни. Верующие ходили в храм в Рождествено. Это далеко - восемь с лишним километров. Поэтому папа привез батюшку из Рождественской церкви, и крестили нас дома в тазу около печки. Этот тазик с вензелями нам потом показывала мама.

Наша мама, Мария Ивановна, родом из Волосовского района. Ее первый муж, папа нашей старшей сестры Валентины Дмитриевны (27 января 1940 года рождения), работал объездчиком. И именно он еще до войны построил дом в Чикино. Дмитрий Николаев погиб на фронте в 1942 году под Нарвой. Похоронен в братской могиле в эстонском городе Силламяэ. В советские годы в День Победы мама и Валя обязательно навещали его могилу.

Мама по национальности финка. Во время войны ее с дочкой сослали сначала в Эстонию, а потом в Финляндию. В нашем доме в Чикино поселили других людей. Когда мама вернулась, дом освободили.

Мама любила вспоминать, как сажала картошку 9 мая 1945 года, а тут соседка в каких-то неуклюжих сапогах бежит по улице и кричит: «Мария Ивановна, Мария Ивановна, война закончилась! Победа!» Какое это было счастье!

Наш папа, Николай Иванович Ерофеев, второй муж мамы, жил в деревне Виняголово на реке Мга. Сейчас это место относится к Кировскому району Ленинградской области, а самой деревни нет. Во время войны здесь проходила линия фронта, и деревня была стерта с лица земли.

Папа тоже был женат. Его первую жену немцы угнали на лесозаготовки, ранили в живот, и она скончалась. У него осталось двое сыновей: наши старшие братья – Николай и Алексей. После войны он нашел их и свою маму в соседней деревне. А жить негде! Прочитал в газете, может быть даже в «Гатчинской правде», что в деревне Ляды Гатчинского района (рядом с Чикино) требуется кузнец. Там ему под жилье предоставили баньку. Он ее обустроил, сделал нары и привез свою мать и детей. Сыновей устроил в Гатчину в ремесленное училище. Это было очень хорошо. Там давали питание и обмундирование. Дети пять дней учились и жили в Гатчине. А на выходные приезжали к отцу в Ляды. Папина мама, Мария Николаевна, в 1946 году умерла. Ее похоронили в Рождествено у храма при погосте. Сейчас недалеко от этого места расположен реставрационный центр.

Папа остался с детьми один. Трудился в кузнице и подрабатывал: по выходным играл на баяне на танцах в Даймище и Рождествено. Бывает, за ним приезжали на лошади. Но чаще ходил до клуба пешком или на велосипеде. Зимой возил баян на саночках. И на этом маршруте впервые повстречался с нашей мамой.

Это было зимой 1947 года по пути из Рождествено. Темно, тропинка узкая, вдоль нее елки, а впереди женщина с тяжелыми сумками. Мама тогда уже завела корову и ездила на Сенной рынок в Ленинград продавать творог и сметану. Дочке Вале было около семи лет, бабушка - слепая. На что-то надо было жить.

Из Ленинграда в Рождествено она приезжала последним автобусом. И с вещевым мешком, полным продуктов, которые закупала на вырученные деньги, бежала домой. Зима, ночь - страшно. Оглянулась, а сзади идет мужик. Она бегом. Главное, лес пробежать, а там уже Даймище, старая дорога. Если что – людей можно позвать на помощь.

Папа же видит: женщина с сумками. Думает, догоню, поставлю сумку на санки, хоть помогу. Он за ней, а она от него. До Даймища добежала – и только там отдышалась. Дальше слово за слово – они и познакомились. Папа стал приходить помогать ей по хозяйству. Недели через две наша мама говорит: «Видишь, какая у меня жизнь, какая у тебя. Если хочешь, приходи с детьми сюда жить». А через год и мы родились.

Папа был интересный, высокий мужчина, баянист. Мама твердо сказала: «Если только услышу что-то, ни дня твоей ноги здесь не будет». Характер был у нее властный. Но и папа не был гуленой. Не пьющий. Работящий.

Жили мы дружно. Работали много. Вокруг дома росла картошка. Корова была – наша кормилица: свое молоко, творог, сметана.

Папа продолжал работать в Лядах. Мама собирала в дорогу бутылку молока и бутерброды. А мы вечером ждали гостинцев. Это была такая игра. Он приходил с работы и говорил: «Шел по дорожке и лисичку встретил. Она вам кланялась и подарок передавала». В газету был завернут маленький кусочек хлеба. Ой, какой же вкусный был «лисичкин хлеб».

Чикино после войны

После Великой Отечественной войны одной из первоочередных задач было поднять производство и накормить людей. Птицеводство было выбрано в числе приоритетных отраслей. И Ленинградская область, Гатчинский район тому подтверждение.

Документы птицефабрики «Заводская» Ленинградского треста «Птицепром», поселок Чикино, Гатчинский район, за 1944 – 1975 годы хранятся в Ленинградском областном государственном архиве в городе Выборге.

Согласно архивным данным, с 1944 по 1953 год это был птицесовхоз «Заводской» Ленинградского треста птицеводческих совхозов, затем в названии закрепилось совхоз «Заводской», а подчинение птицефабрики почти ежегодно менялось. Так, например, в 1964-1965 годах это был совхоз «Заводской» Ленинградского треста «Скотокорм».

Когда мы родились, медеплавильного завода купцов Чикиных уже не было. Был совхоз, который занимался курами и утками: разводил, выращивал, забивал и продавал.

Чикино напоминало небольшой городок. К 1949 году на Чикинской плотине построили гидроэлектростанцию. Здесь была мельница, кормокухня (корма делали), убойный цех (птицу забивали), инкубатор (птиц из яйца разводили), пилорама, строительный цех, ледник, конюшня. Магазин такой, что мимо не пройдешь: чудесный запах по всей улице. На берегу, за ГЭС, в красном кирпичном здании был фельдшерский пункт. Рядом клуб. Сколько раз мы ходили туда смотреть «Карнавальную ночь»! В красном уголке стоял телевизор КВН. Нас маленьких привезут и посадят перед фанерным ящиком. Вася Усачев замок откроет, линзу вынет, раз-раз …и появляется изображение. Мы сидим зачарованные и не понимаем, как это происходит. Просто сказка!

Это сейчас Чикино разрослось. А после войны было одна улица и на ней 22 дома. Улица шла от магазина вдоль озера. Последний дом наш. Рядом с ним проходила канава, куда с озера заходили щуки.

Для работников совхоза слева при въезде в Чикино построили несколько деревянных бараков, и еще один у плотины на берегу, напротив ГЭС. В бараках жили по четыре семьи. А сколько было там ребятишек!

Деревянная баня стояла на воде на сваях. Внутри печь-каменка, баня топилась по-черному. Потом при въезде направо построили прекрасную каменную баню. Сейчас этого здания нет.

У совхоза имелась контора, рядом склады, где хранились корма. Привозили и жмыхи. Ой, как вкусно было полакомиться.

Напротив конторы, через дорогу, стоял памятник Сталину в полный рост. А вокруг росли красивые липы. Некоторые и сейчас стоят, но памятника нет. Только высокий постамент. До Сталина на нем был Карл Маркс, еще раньше Александр II. Здесь всегда было чисто и красиво. Школьники у памятника сажали цветы.

От Чикинского парка (остатки усадьбы купцов Чикиных) сейчас осталось несколько больших серебристых ив и тополей. В детстве нам можно было гулять только до этих вековых деревьев. Их листву собирали и использовали в домашнем хозяйстве.

Барак-школа-база отдыха

Детей в Чикино было много. Конечно, работали начальная школа и детский сад. Сначала школа располагалась в одном из бараков на въезде в Чикино. Мы пошли в эту школу в 1955 году. Было два больших класса с партами в два ряда и две учительницы - Зоя Иосифовна и Татьяна Петровна. В одном классе сидели 1-й и 3-й класс, в другом – 2-й и 4-й класс. Вместе с нами учились ребята из деревни Ляды. Их привозили в школу на лошади.

Четыре года отучились в Чикино, а потом ходили в Рождествено. Школа-интернат в Рождествено стояла на Заводской улице перед плотиной ГЭС. «Розовая дача» называлась. Мы там жили. А учились в доме, где сейчас музей Набокова. Правда, о Набокове тогда никто не вспоминал. Мама приводила нас в школу к 6 часам утра в понедельник. Ходили пешком той дорогой, по которой она от папы бежала. В субботу после школы мы возвращались - а у мамы пироги из русской печки, с творогом, с вареньем!

Потом неподалеку для школы построили кирпичное здание. В нем в 1990-е годы открыли базу отдыха Ленинградского таксомоторного парка, где уже мой тесть (слова Геннадия Николаевича) работал истопником. Сотрудники таксопарка приезжали отдыхать семьями на лето. Время проводили активно. Для катания на озере в прокат давали пластиковые лодки - пеллы.

Птицефабрика в Чикино

Совхозных птичников построили больше десяти, в том числе для молодняка. Они были бревенчатыми и вполне просторными. Отапливались печками. Сейчас въезжаешь в Чикино – со всех сторон жилые дома и дачи, а раньше повсюду были птичники. Справа при въезде - три птичника, еще несколько с разных сторон озера и за ГЭС у леса. В одних жили утки, в других - куры.

До нашего рождения мама работала на птичнике. Директором совхоза тогда был Василий Васильевич Широков. После школы старшая сестра Валентина тоже одно время работала с птицей. Часов у нас тогда не было. А птичник на другой стороне озера – не докричишься. На обед ее звали так: идем на мосток, палку с тряпкой поднимаем и даем сигнал.

Два утятника располагалось прямо напротив деревни. Чтобы утки могли свободно плавать, часть озера для них отгородили. Это стало бедой для местных жителей! Как ветер со стороны утятников, весь помет плыл к деревне. А мы воду всегда брали только с озера. Пришлось за водой для питья плавать на середину, где течение. От птичьего помета были и другие беды. Когда уток стали разводить, у берега вдоль дороги сразу погибли огромные тополя. Как СЭС все это разрешала? Но - такое было время.

На берегу стояло интересное заглубленное здание: метр над землей. Туда складировали стружку. Раньше были деревянные ящики для яиц, их наполняли для мягкости стружкой и фасовали. Детьми мы забирались в этот «погреб» и играли. Как же было здорово – устраивать ходы между стружечными брикетами.

На птичник привозили пищевые отходы и просрочку: арбузы, бананы, виноград, креветки и другие деликатесы. Ничего не пропадало: все шло на корм. Рабочие особое внимание уделяли емкости с пивом, которое тоже играло роль кормовой добавки. Она была загорожена, но в одном месте была «секретная» дырочка и кружка. Мужчины идут – раз на коленку и туда. Нам, маленьким, было это и любопытно, и весело.

Вспоминается, как мы помогали ловить кур в загородке, когда им нужно было делать прививки. Ветврач делает инъекцию, а кто-то держит за ножку.

Рыбное производство

Рыбу разводили в Чикино и в советские годы. И на рыбном производстве Ерофеевы тоже работали. Марина (дочка Геннадия Николаевича) до сих пор помнит, как и в 1990-х годах с дедушкой толкла в ступке комбикорм для форелей.

В старом кирпичном здании (сейчас там ООО «Чикино») перед речкой и плотиной был убойный цех, а за ГЭС - помещения, в которых разводили мальков форели. Для этих целей использовались ванны и четыре открытых пруда шириной около восьми метров. Вода из озера по бассейнам шла самотеком. Пруды и сейчас существуют, но заросшие и не функционирующие.

Кормили рыб тем, что оставалось от забоя. У работницы было специальное помещение, где она через мясорубку пропускала отходы с убойного цеха, добавляла комбикорм и кормила рыбу.

Потом здание убойного цеха занял Государственный научно-исследовательский институт озерного и речного рыбного хозяйства (ГосНИОРХ). У них стояли небольшие квадратные ванны, где из икры выращивали молодку до 10 см длиной.

Мальков форели клеймили под верхний плавничок: ставили пластинку с учетной записью (Геннадий там работал в 1966-67 годах). Затем машина «Живая рыба» увозила их на Финский залив. Со временем от этой затеи отказались. Говорили, невыгодно стало: мол, выпускаем рыбу, а она вся в Финляндию уходит.

В 1960-х годах рыбное хозяйство работало активно. К началу 1970-х пруды существовали, но объемы были уже не те. А дальше все пошло на убыль. В конце концов остался рабочим один пруд, и он закрылся,

В начале 1970-х годов ГЭС (где работал тесть Геннадия Николаевича) ликвидировали, механизмы выкинули, а бесхозное оборудование разобрали.

Браконьеры

Нам было по 13 лет, когда отцу дали инвалидность. Работа в кузнице сказалась на его здоровье. В Чикино у плотины располагалась база Ленинградского общества рыболовов и охотников. Папу назначили егерем, и он добросовестно отработал много лет. Был очень принципиальным. Браконьерам спуску не давал. Мама за него очень переживала. Ведь он все время на лодке, а хоть и вырос на реке Мге, плавать не умел. К тому же, после контузии плохо слышал.

Мама вспоминала, что в 1960-е годы в Чикино свирепствовали браконьеры. Больше всего их приезжало на рыбалку в выходные. Как-то папа сел в лодку и взял с собой собаку Джека. Видит двух здоровых браконьеров, подплывает и требует, чтобы они сдали сети. Один из них оказался хирургом гатчинской больницы, общаться стал на повышенных тонах. Отец потребовал проехать на базу, чтобы составить протокол и выписать штраф. И как на него взъелся этот хирург: «Никуда не поеду!» Начали браконьеры папину лодку ногами и руками в борт толкать и раскачивать. В темноте опрокинули бы - и утонул. Тут Джек вступился за хозяина: обкусал браконьерам руки и ноги. Они хулиганить перестали, но никуда не пошли. Хирург еще и пригрозил: «Попадешься ты мне на хирургический стол. Я тебя прирежу». Правда, на второй день явились сами и прощения просили.

Папа хоть и сухой, жилистый, но сильный был. А как-то лодку за борт приподнял, и все тело пронзила острая боль, повезли его на скорой в больницу. Он от боли почти без сознания был, а помнил угрозы врача. И всю дорогу умолял: «Мария, ты только смотри, чтобы к этому хирургу не попасть». Все закончилось хорошо. А папа потом рассказывал еще много других историй про Джека-спасителя.

Озеро и лес

Чикинское водохранилище местные называют озером. Оно вытянутое и состоит как бы из двух частей, поэтому говорят: «первое озеро» и «второе озеро».

Лодки охотхозяйства стояли недалеко от памятника, там, где сейчас строят часовню. Было их около 20 штук. Ловили рыбу круглый год, но сети, острога были запрещены. Рыбаков было много. Как-то до 100 лодок на озере насчитали. Ловили и на первом, и на втором озерах.

Озеро Чикино глубокое. Местами на фарватере 3,5-4 метра глубиной, дно илистое. Говорят, даже где-то есть двойное дно. Но самое опасное – сильное течение у шлюза.

После птицефабрики, мама много лет отработала плотинщицей на ГЭС. Перед плотиной по поверхности воды были сцеплены скобами бревна. Они задерживали траву и прочий мусор, чтобы шлюз не засорялся. Собирать мусор нужно было регулярно. Когда озеро замерзало, плотинщики рубли лед, чтобы вода уходила через шлюз.

Несчастные случаи на озере были большой редкостью, поэтому каждая печальная история до сих пор в памяти. Егеря Олега Петровича в 2000-е затянуло течением под шлюз, когда он на лодке-каноэ подплыл убрать мусор. А какой крепкий мужчины был – спортсмен! Сейчас, к сожалению, озеро зарастает, и утопленники каждый год. И там, и здесь, и на фарватере находят. Это все любители подводной рыбалки. Этим летом утопленника восемь дней искали.

Когда была птицефабрика, озеро чистили регулярно. На длинном большом баркасе работник Николай Степанов выплывал на озеро и доставал водоросли и другую водную растительность. Как наберет полную лодку травы, воду отчерпает и потихоньку подплывает к утятнику. Там рабочий, обслуживающий уток, молол эту траву на корм.

А баркас плыл за следующей партией. И так целый день. Поэтому и озеро не зарастало, и берег был чистый.

В советское время все лужайки и поляны в Чикино принадлежали совхозу. При этом в каждом доме были коровы, козы, овцы. Совхоз выкосит трактором, а что машина не захватит, разрешалось косить населению. И то все было разделено. Нам этого было недостаточно. И тут опять выручало озеро. Мы плыли на лодке вверх по течению реки Оредеж, а потом через лес пешком шли на лесные поляны. Это очень далеко. Целый день работали. И так все лето. Вывозили сено зимой, потому что дороги не было.

Лес был чистый. Грибов очень много. Но местные и тогда, и сейчас за грибами плавают на лодке.

Лесничество содержало лес в порядке, контролировало просеки. Папа знал, где можно еще в лесу покосить. Отсюда перевозили сено на лодке. Работа тяжелая: скосить, подсушить, собрать, затем загрузить, дома сено выгрузить, распустить, досушить… Чтобы ускорить перевозку сена, мы брали вместительный баркас на Красной Горке. Там проходили практику студенты гидрометеорологического института.

Чикино дачное

Новый этап в жизни Чикино начался, когда стали ходить автобусы из Сиверской. Люди радовались. Сначала на автобусе можно было доехать только до Даймища, а потом и до Чикино пустили. Именно тогда Чикино начало становиться дачным. Сюда на лето стали приезжать жители Ленинграда-Петербурга.

Жизнь в Чикино изменилась, когда птицефабрику перевели в Батово, и там образовался центр местной жизни. Птицефабрика построила современные социальные объекты и несколько многоквартирных домов. Первую однокомнатную квартиру Геннадию Николаевичу дали именно в Батово.

Если раньше со всей округи ездили на работу в Чикино, то теперь из Чикино - в Батово. А в Чикино с уходом предприятий со временем закрылись и клуб, и школа, и детский сад. Но зато вода в озере, наконец, стала чистой.

Когда птичники опустели и разрушились, на их месте выросли дачи. Потом начали давать земельные участки везде, где нашли место, застроили коттеджными поселками все поляны вокруг Чикино. Но сюда по-прежнему любят приезжать рыбаки, грибники и просто любители природы.

Татьяна Можаева