Область хранит память о пострадавших в годы репрессий

Ежегодное мероприятие проходит сегодня во Всеволожском районе на территории Ржевского артиллерийского полигона в Ковалёвском лесу: здесь, у здания бывшего «Накопителя», где приговорённые проводили последние часы жизни, прозвучал «Колокол памяти». Для участия в памятной акции собрались родственники погибших от репрессий, общественные деятели, представители духовенства, историки, учёные и региональные юнармейцы.

В 1991 году был учрежден день жертв политических репрессий – 30 октября. Ежегодно в этот день в Ленинградской области проводится всероссийская акция «Колокол памяти»: по традиции возложение цветов сопровождается ударом в колокол, выполненный в виде лагерного рельса.

Цель акции – сохранение исторической памяти. В этом году для учащихся средних профессиональных учебных заведений Всеволожского района проведут «Уроки истории», во время которых расскажут о периоде репрессий в СССР.