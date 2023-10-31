Елена Рулева оказала содействие строительной компании в снятии блокировки с банковского счета

Молодой бизнесмен столкнулся с тем, что банк на основании Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» через сутки после уведомления, наложил блокировку на счет. Проблема сопровождалась тем, что вследствие блокировки счёта, компания не могла осуществлять финансовые операции. А следующим шагом должна была стать ликвидация юридического лица. Предприниматель обратился к Елене Александровне за помощью.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ленинградской области инициировала совещание, в рамках которого была проведена консультация. Бизнесмену помогли найти способы снятия блокировки и восстановления всех финансовых прав компании. Благодаря этой встрече удалось найти путь решения проблемы компании, а также запустить стоявшую на паузе реконструкцию объекта культурного наследия, которым занималась пострадавшая строительная организация.

В самые короткие сроки удалось не только помочь защитить права предпринимателя, но и самое главное – спасти компанию от ликвидации.