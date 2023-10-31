В 1690-х годах в России развернулось военное кораблестроение. Вскоре суда начали строить в Воронеже и Петербурге, на Ладоге и в Архангельске. Были созданы Азовский и Балтийский флоты, позже - Тихоокеанский, Северный, Черноморский флоты и Каспийская флотилия.

В первой половине 18 века русские моряки сделали много важных географических открытий. В 1740 году В. Беринг и А. Чириков основали Петропавловск-Камчатский, в 1741 году открыли пролив и достигли западного побережья Северной Америки. В дальнейшем значительные географические открытия, кругосветные путешествия совершили замечательные русские мореплаватели Ф.Ф. Беллинсгаузен, В.М. Головнин, М.П. Лазарев, Е.В. Путятин.

В историю Военно-морского флота России яркими страницами вошли жизнь и подвиги адмиралов Г.А. Спиридова, Ф.Ф. Ушакова, Д.Н. Сенявина, Г.И. Бутакова, В.И. Истомина, В.А. Корнилова, П.С. Нахимова, С.О. Макарова.

День моряка-надводника учрежден в 1996 году приказом главкома ВМФ. Однако называть его узковедомственным, отраслевым праздником, как говорится, язык не поворачивается. Дата для празднования выбрана отнюдь не случайно, она продиктована отечественной историей. В этот день по настоянию Петра I Боярская дума издала указ с судьбоносным решением: «Морским судам – быть!». С тех пор 30 октября 1696 года по праву считается датой рождения регулярного Российского флота, а с марта 1996-го это еще и День моряка-надводника.

Среди самих моряков новый праздник сразу обрел заслуженную популярность. Во всех флотских гарнизонах 30 октября пройдут праздничные мероприятия. Где-то с размахом, где-то более скромно. Но суть от этого не меняется. Практически везде командованием спланированы торжественные построения личного состава с объявлением праздничных приказов, за высокие показатели в боевой подготовке и крепкую воинскую дисциплину будут поощрены лучшие военнослужащие.

За последние годы наш надводный флот существенно помолодел. При этом не секрет, что значительную часть корабельного состава Россия унаследовала от Советского Союза. Но это вовсе не означает, что корабли постройки 1980-х и даже 1970-х годов прошлого века не пригодны для полноценного выполнения задач.

Современный Российский Военно-морской флот имеет надежную боевую технику: это мощные ракетные крейсеры, атомные подводные лодки, противолодочные корабли, десантные суда и самолеты морской авиации. Эта техника эффективно работает в умелых руках военно-морских специалистов.

Учитывая возрастание роли Мирового океана в межгосударственных отношениях и политических процессах, присутствие в нем нашей страны не может иметь второстепенное значение. Страна, имеющая современный флот, способный самостоятельно решать поставленные задачи, однозначно имеет сильные позиции и авторитет в мире.

Военно-морской флот, как вид Вооруженных сил РФ, предназначен для обеспечения защиты национальных интересов России и ее союзников в Мировом океане военными методами поддержания военно-политической стабильности на глобальном и региональном уровнях, отражения агрессии против России с океанских и морских направлений.

При этом Военно-морской флот создает и поддерживает условия, необходимые для обеспечения безопасности морской деятельности страны, обеспечивает ее военно-морское присутствие, демонстрацию флага России и военной силы государства в Мировом океане в интересах обеспечения национальной безопасности.

И сегодня Военно-морской флот, решая задачи военно-морского присутствия, занимает одно из ведущих мест среди других реальных инструментов внешней политики государства, успешно действуя на пространствах Мирового океана.

Охраняя границы и прославляя могущество родного государства, российские военные моряки продолжают развивать славные традиции Военно-морского флота России, имеющего более чем 300-летнюю историю, сохраняя верность Андреевскому флагу и военной присяге.

Дорогие друзья, от души желает всем крепкого здоровья, любви близких, счастья вам и вашим семьям, успехов в ратном труде и счастливого возвращения из походов!

Старшина общественной организации региональное отделение «Ассоциации Морских Собраний России» «Гатчинское Морское Собрание»

Капитан 2 ранга Ю.С. Терлецкий