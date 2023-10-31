В области вспоминают жертв трагедии над Синаем

«8 лет отделяют нас от этого страшного дня и тех потерь, которые понесла каждая ваша семья. Мы седьмой раз собираемся здесь после открытия памятника тем, чью жизнь оборвал террористический акт. Мы каждый год приходим сюда, и это правильно с человеческой и христианской точки зрения. Потому что самое важное — это память и воспоминания о родных. Приезжая сюда, я всегда вглядываюсь в ваши лица и для меня важно, что вы тоже сюда приезжаете. Эта история трагична еще и потому, что кто-то продолжает творить зло и на Донбассе и в Палестине, где гибнут мирные жители, а люди страдают из-за чужих амбиций и политических выгод. Сегодня я хочу сказать, что мы будем помнить их всегда. И пройдут годы, но к мемориалу придут близкие, родные, друзья тех, кто погиб. Это должно стать нашей традиций: пусть тяжелой, со слезами на глазах. Давайте помнить!», — сказал глава региона.

Трагедия над Синайским полуостровом в Египте произошла 31 октября 2015 года. В авиакатастрофе погибли 224 человека. Среди них было 48 жителей Ленинградской области. В 2017 году на Румболовской горе открыли мемориал «Сад памяти». В центре памятника – цилиндрические конструкции, похожие на орган. В ветреную погоду они издают гул, напоминающий звук самолёта. На плитах написаны имена всех 244 погибших.

Глава региона и родственники погибших ежегодно встречаются к мемориала на Румболовской горе во Всеволожске, зажигают свечи и возлагают цветы.