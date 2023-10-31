Живая механика Артура Гансона

Напомним, этот проект стал практическим продолжением проекта центра «Загвоздка» «Весёлый ветер». В его рамках проходят лекции и мастер-классы, посвященные редкому жанру кинетического искусства. Каждый из участников может пройти путь от идеи до самостоятельного создания арт-объекта - кинетической скульптуры.

В минувшую субботу на встречу с мастером кинетической скульптуры Евгением Климовым пришли ученики детской художественной школы города Гатчины и обычные гатчинцы, которые интересуются традиционным и современным искусством. Встреча прошла в рамках цикла бесед об истории кинетического искусства. На этот раз рассуждали о его языке, средствах выражения и целях на примере работ американского инженера и скульптора Артура Гэнсона.

Артура Гэнсона называют Леонардо да Винчи XX века. Кажется, он умеет всё - рисовать и чертить, лепить скульптуры и строить машины, изобретать неведомое и совершенствовать уже открытое. А ещё он учёный и философ, который с помощью своего искусства исследует скрытые свойства нашего мира.

Гэнсон в первую очередь известен как создатель удивительных механизмов и устройств, на которые невероятно интересно смотреть — они просто завораживают. Сам он называет свои работы смесью хореографии и машиностроения.

Уже первые его работы напоминали ожившие графические рисунки. Тонкие и подвижные проволочные конструкции колеблются, вращаются, шевелятся, напоминая сложную графику оживших карандашных линий. Одни его машины очень просты в своем устройстве, другие — невероятно сложные, хотя при этом имеют какую-нибудь одну очень простую функцию. Так, например, единственная функция «Машины с маслом» заключена в том, что механизм смазывает сам себя. Знаменитый «Желтый стул Кори» представляет собой игрушечный стул, который удивительным образом, как бы сам собой, собирается из небольших деревянных элементов.

Среди «философских» работ Гэнсена - «гоночная» машина «Быстрее!». Она представляет собой тележку, движущиеся колеса которой заставляют механическую руку «писать» слово «Быстрее», что как бы подгоняет гонщика.

Но самым известным механизмом Гэнсона считается «Машина в бетоне». Она не выполняет конкретных функций, не производит энергию и не представляет собой «вечный двигатель». Но когда видишь её работу, на ум невольно приходят мысли о вечности.

Юные посетители «Загвоздки» были в полном восторге от увиденного. Оля Фотина учится в первом классе художественной школы. На занятия в «Загвоздку» приходит уже не первый раз.

- Здесь очень хороший преподаватель, - говорит девочка. - Он весёлый. Мне очень нравится заниматься бумагопластикой. В прошлый раз мы делали из бумаги домики. Мне кажется, что кинетическое искусство — это очень сложно. Я пока даже не представляю, как это делать. Но это очень интересно!

- Я думаю, такие занятия расширяют кругозор у детей, делают их картину мира богаче, - говорит Евгений Климов. - В нашей художественной школе просто прекрасные педагоги, которые знакомят детей с классическим искусством - живописью, рисунком, графикой, скульптурой. Знакомство с необычными, редкими жанрами искусства несколько смещает привычные акценты, позволяя узнать какие-то другие, новые формы визуального языка.

Как считает Евгений Климов, очень важно и то, что в просветительском пространстве «Загвоздка» встречаются люди разных поколений, которые могут обмениваться своим видением жизни и опытом.

- Кто-то здесь узнаёт что-то новое для себя и учится, а кто-то учит тому, что знает, - говорит он. - К сожалению, у нас было время, когда вот эта цепь поколений была разрушена. Это произошло на волне перестройки в девяностые годы. Был утрачен смысл наставничества, возник своего рода вакуум, и начала происходить деградация науки, искусства, технологий. Сейчас всё это понемногу возвращается, в том числе и благодаря таким проектам, как наш.

А впереди у ребят ещё несколько практических занятий, на которых они будут продолжать осваивать кинетическое искусство, делая новые арт-объекты из бумага и металла.

Напомним, лекции и практические занятия по кинетическому искусству проходят в рамках проекта «Мастерская «Весёлый ветер» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Юлия Лысанюк