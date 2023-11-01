Юной жительнице Ленобласти – награда за смелость

Чествование прошло в Совете Федерации на десятой торжественной церемонии награждения детей и подростков, проявивших личное мужество в экстремальных ситуациях и спасение человеческих жизней, в рамках Всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои».

«В этом зале собрались дети-герои со всей России. Все вы очень разные, но вас объединяют самые главные, самые драгоценные человеческие качества – смелость, неравнодушие, милосердие. Своим примером вы доказали, что подвиг не знает возраста. И сегодня у нас есть замечательная возможность пожать руку каждому из вас, рассказать всей стране о ваших благородных поступках. И, конечно, сказать слова благодарности вашим родителям, бабушкам, дедушкам, учителям и наставникам – всем, кто воспитал таких замечательных ребят с большим, добрым сердцем», – сказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на церемонии.

Анастасии Красных 14 лет. Летом во время отдыха на озере она спасла утопающую и до приезда врачей оказала первую помощь.

Напомним, проект «Дети-герои» создан по инициативе заслуженного спасателя Российской Федерации, Героя России Юрия Воробьева и реализуется с 2014 года. Сегодня у всероссийского сообщества детей-героев есть свой гимн, а Совет Федерации учредил свою награду «За проявленное мужество».

В этом году в Совет Федерации поступило 201 представление из 60 регионов.