Где родился, там и пригодился

В самом начале ноября 1953 года в семье Александры и Василия Лыковых, которые жили в молодом поселке торфяников Кобринское и трудились на торфопредприятии, родилась дочь Ниночка. Она стала для родителей солнечным лучиком, подарком судьбы. Шло время, и любимая дочь пошла учиться в Кобринскую школу, а в июне 1971 успешно ее окончила.

С благодарностью и теплом спустя годы Нина Васильевна вспоминает своих учителей: одни сражались за Родину в годы Великой Отечественной войны, другие пережили все трудности и невзгоды военных лет. Эти педагоги давали не только прочные знания, но и воспитывали в детях самые высокие нравственные качества, любовь к Родине, к родной земле. Негасимым маяком из прошлого осталось у Нины Васильевны счастливое пионерское детство и звенящая комсомольская юность, наполненная светлыми мечтами и надеждами. Нина и училась легко, с интересом, и принимала самое активное участие в общественной жизни родной школы и поселка. Это, несомненно, нашло отражение в формировании характера.

После окончания школы Нина Васильевна поступила в Ленинградское техническое училище №2, на специальность чертежник-конструктор, работала в научно-исследовательском институте счётных электронных машин. За добросовестный труд неоднократно награждалась грамотами.

С 1975 года Нина Васильевна работает в родном поселке: сначала лаборантом химического анализа торфа в отделе ОТК торфопредприятия «Кобринское», затем старшим инспектором по кадрам. За время работы проявила себя грамотным, трудолюбивым и инициативным специалистом.

В марте 1985 года Нина Васильевна Семенова избрана секретарем исполнительного комитета Кобринского поселкового Совета, в дальнейшем переведена на должность ведущего специалиста администрации Кобринского сельского поселения. В ее должностные обязанности входило делопроизводство, выполнение нотариальных действий, ведение актов гражданского состояния и архива, работа с депутатами поселения. Ее главным наставником стал глава местной администрации Николай Семёнович Смирнов. Нина Васильевна и сегодня вспоминает о нем, как о талантливом руководителе и замечательном человеке, который всегда стремился делать так, чтобы жизнь односельчан становилась лучше.

Н.В. Семенова возглавляла в 2002 и 2010 гг. работу по переписи населения, награждена медалью «За заслуги во Всероссийской переписи населения 2010 года», много лет была членом участковой избирательной комиссии, принимала активное участие в районных спартакиадах, в подготовке праздников поселка, выставок цветов и урожая. Успешная работа Нины Васильевны во благо Кобринского поселения была неоднократно оценена по достоинству грамотами и благодарностями районной и местной администраций.

Ветеран труда РФ Нина Васильевна 27 лет трудовой деятельности посвятила родному Кобринскому поселению. Выйдя на заслуженный отдых, она, как человек с активной жизненной позицией и неиссякаемой энергией, вошла в состав Совета ветеранов Кобринского поселения и в течение пяти лет дарила внимание и тепло своего сердца нашим уважаемым ветеранам.

Нина Васильевна вырастила и достойно воспитала сына Олега и дочь Анну, а теперь окружает своей заботой и нежностью пятерых внуков и правнучку.

Коллеги и жители поселка уважают Нину Васильевну за её профессионализм, гражданскую ответственность, сердечную доброту и внимание, душевность и обаяние, многогранность интересов и удивительную скромность.

Сегодня принято говорить, что в 70 лет жизнь только начинается. Если это так, пусть её жизнь будет наполнена добром, светом, радостью и исполнит все желания, которые не успели сбыться.

Дорогая Нина Васильевна, крепкого Вам здоровья, душевного спокойствия, уверенности в завтрашнем дне, любви и заботы родных и близких!

Всегда во всём у вас порядок,

Жизнь научила быть такой.

Какой пустяк - восьмой десяток,

Ведь он не хуже, чем шестой.

Вы стали только лишь мудрее,

Чуть поседели - не беда.

Вас поздравляем с юбилеем,

Пусть не торопятся года.

Тепло душевных поздравлений,

Пусть юбилей с собой несёт,

Счастливых, солнечных мгновений

Подарит Вам грядущий год.

Здоровье пусть не угасает,

В окошко вьюга не метёт

И день улыбкою встречает.

Вы верьте: вновь весна придёт!

Л.С. Зяблова, А.И. Мельникова, Н.М. Прутская,

Совет ветеранов и благодарные жители посёлка