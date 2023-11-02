Где родился, там и пригодился
Кобринская земля славиться не только своей самобытной историей, добрыми традициями, но и замечательными людьми, которые живут, трудятся на ней, создавая страницы летописи родного края. 2 ноября отмечает замечательную дату – 70-летие со дня рождения Нина Васильевна Семёнова. Кобринская земля – её малая родина. О таких людях, как она, обычно говорят: «Где родился, там и пригодился».
В самом начале ноября 1953 года в семье Александры и Василия Лыковых, которые жили в молодом поселке торфяников Кобринское и трудились на торфопредприятии, родилась дочь Ниночка. Она стала для родителей солнечным лучиком, подарком судьбы. Шло время, и любимая дочь пошла учиться в Кобринскую школу, а в июне 1971 успешно ее окончила.
С благодарностью и теплом спустя годы Нина Васильевна вспоминает своих учителей: одни сражались за Родину в годы Великой Отечественной войны, другие пережили все трудности и невзгоды военных лет. Эти педагоги давали не только прочные знания, но и воспитывали в детях самые высокие нравственные качества, любовь к Родине, к родной земле. Негасимым маяком из прошлого осталось у Нины Васильевны счастливое пионерское детство и звенящая комсомольская юность, наполненная светлыми мечтами и надеждами. Нина и училась легко, с интересом, и принимала самое активное участие в общественной жизни родной школы и поселка. Это, несомненно, нашло отражение в формировании характера.
После окончания школы Нина Васильевна поступила в Ленинградское техническое училище №2, на специальность чертежник-конструктор, работала в научно-исследовательском институте счётных электронных машин. За добросовестный труд неоднократно награждалась грамотами.
С 1975 года Нина Васильевна работает в родном поселке: сначала лаборантом химического анализа торфа в отделе ОТК торфопредприятия «Кобринское», затем старшим инспектором по кадрам. За время работы проявила себя грамотным, трудолюбивым и инициативным специалистом.
В марте 1985 года Нина Васильевна Семенова избрана секретарем исполнительного комитета Кобринского поселкового Совета, в дальнейшем переведена на должность ведущего специалиста администрации Кобринского сельского поселения. В ее должностные обязанности входило делопроизводство, выполнение нотариальных действий, ведение актов гражданского состояния и архива, работа с депутатами поселения. Ее главным наставником стал глава местной администрации Николай Семёнович Смирнов. Нина Васильевна и сегодня вспоминает о нем, как о талантливом руководителе и замечательном человеке, который всегда стремился делать так, чтобы жизнь односельчан становилась лучше.
Н.В. Семенова возглавляла в 2002 и 2010 гг. работу по переписи населения, награждена медалью «За заслуги во Всероссийской переписи населения 2010 года», много лет была членом участковой избирательной комиссии, принимала активное участие в районных спартакиадах, в подготовке праздников поселка, выставок цветов и урожая. Успешная работа Нины Васильевны во благо Кобринского поселения была неоднократно оценена по достоинству грамотами и благодарностями районной и местной администраций.
Ветеран труда РФ Нина Васильевна 27 лет трудовой деятельности посвятила родному Кобринскому поселению. Выйдя на заслуженный отдых, она, как человек с активной жизненной позицией и неиссякаемой энергией, вошла в состав Совета ветеранов Кобринского поселения и в течение пяти лет дарила внимание и тепло своего сердца нашим уважаемым ветеранам.
Нина Васильевна вырастила и достойно воспитала сына Олега и дочь Анну, а теперь окружает своей заботой и нежностью пятерых внуков и правнучку.
Коллеги и жители поселка уважают Нину Васильевну за её профессионализм, гражданскую ответственность, сердечную доброту и внимание, душевность и обаяние, многогранность интересов и удивительную скромность.
Сегодня принято говорить, что в 70 лет жизнь только начинается. Если это так, пусть её жизнь будет наполнена добром, светом, радостью и исполнит все желания, которые не успели сбыться.
Дорогая Нина Васильевна, крепкого Вам здоровья, душевного спокойствия, уверенности в завтрашнем дне, любви и заботы родных и близких!
Всегда во всём у вас порядок,
Жизнь научила быть такой.
Какой пустяк - восьмой десяток,
Ведь он не хуже, чем шестой.
Вы стали только лишь мудрее,
Чуть поседели - не беда.
Вас поздравляем с юбилеем,
Пусть не торопятся года.
Тепло душевных поздравлений,
Пусть юбилей с собой несёт,
Счастливых, солнечных мгновений
Подарит Вам грядущий год.
Здоровье пусть не угасает,
В окошко вьюга не метёт
И день улыбкою встречает.
Вы верьте: вновь весна придёт!
Л.С. Зяблова, А.И. Мельникова, Н.М. Прутская,
Совет ветеранов и благодарные жители посёлка