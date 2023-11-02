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Ленинградским новорожденным – электронные свидетельства о рождении

Самый первый документ – электронное медицинское свидетельство о рождении – оформили 2 тысячам новорожденным ленинградцам в январе-сентябре этого года, что составляет около 40% от общего числа новорожден-ных.

Рубрики:  Общество

Электронная регистрация рождения помогает оформить первые документы ребенка, выбрать детский сад, получить пособия просто и быстро на Госуслугах.

С электронным свидетельством на Госуслугах можно:

- прописать малыша по месту жительства

- получить электронное или бумажное свидетельство рождении

- автоматически получить СНИЛС и ИНН ребенка в личных кабинетах обоих родителей

- прикрепить ребёнка к поликлинике

- записать малыша в детский сад

- получить соцподдержку, пособие и льготы

Суперсервис «Рождение ребенка» создан в рамках федерального проекта «Цифровое государственное управление» нацпроекта «Цифровая экономика».