Ленинградским новорожденным – электронные свидетельства о рождении

Кобринская земля славиться не только своей самобытной историей, добрыми традициями, но и замечательными людьми, которые живут, трудятся на ней, создавая страницы летописи родного края. 2 ноября отмечает замечательную дату – 70-летие со дня рождения Нина Васильевна Семёнова. Кобринская земля – её малая родина. О таких людях, как она, обычно говорят: «Где родился, там и пригодился».