Ленинградским новорожденным – электронные свидетельства о рождении
Самый первый документ – электронное медицинское свидетельство о рождении – оформили 2 тысячам новорожденным ленинградцам в январе-сентябре этого года, что составляет около 40% от общего числа новорожден-ных.
Рубрики: Общество
Электронная регистрация рождения помогает оформить первые документы ребенка, выбрать детский сад, получить пособия просто и быстро на Госуслугах.
С электронным свидетельством на Госуслугах можно:
- прописать малыша по месту жительства
- получить электронное или бумажное свидетельство рождении
- автоматически получить СНИЛС и ИНН ребенка в личных кабинетах обоих родителей
- прикрепить ребёнка к поликлинике
- записать малыша в детский сад
- получить соцподдержку, пособие и льготы
Суперсервис «Рождение ребенка» создан в рамках федерального проекта «Цифровое государственное управление» нацпроекта «Цифровая экономика».
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