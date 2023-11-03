Кофе. Дружба. Ангола.

Накануне Дня народного единства в Санкт-Петербурге в отеле Амбассадор прошла дегустация кофе с плантаций Анголы. Одна из целей этого события – развитие взаимовыгодного сотрудничества в сфере кофейного бизнеса между Россией и Анголой. Мероприятие открыл Чрезвычайный и Полномочный посол Анголы в России Аугушту да Силва Кунья.

Кофейные плантации Анголы являются одними из старейших в Африке к югу от Сахары, ведя свою историю с начала XIX века. Несмотря на снижение уровня производства, наблюдавшееся в последние десятилетия, кофе по-прежнему является одним из основных сельскохозяйственных продуктов Анголы. Сегодня правительство Анголы возрождает былую славу кофейных плантаций и готово помочь производителям и обжарщикам кофе, совместно развиваться в этом направление.

На мероприятии присутствовали представители российских министерств, инвестиционной компании, глава кофейной федерации Анголы, собственники крупных кофейных компаний Санкт-Петербурга, а также председатели Союза ветеранов Анголы Санкт-Петербурга и Ленинградской области Михаил Савин и Ильяс Норов.

Председатель Союза ветеранов Анголы Ленинградской области, член Общественной палаты Гатчинского района Ильяс Норов поздравил участников мероприятия с важным событием и вручил альбом «Ветераны Анголы: от прошлого к настоящему» директору по вопросам международного сотрудничества министерства иностранных дел Республики Ангола. Гости из Анголы заверили, что альбом передадут в Министерство обороны Анголы для дальнейшего сотрудничества с российским Союзом ветеранов Анголы.

Напомним, что 11 ноября центральноафриканское государство Ангола отмечает главный национальный праздник - День независимости. 11 ноября 1975 года Ангола обрела независимость от Португалии после долгой колониальной истории. Сегодня этот праздник является одним из наиболее важных и ожидаемых в году.