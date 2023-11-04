День народного единства – в исторических материалах Президентской библиотеки

Подробно об этих событиях можно узнать на портале Президентской библиотеки. В коллекцию «Преодоление Смуты на Руси» вошли документы и материалы, отражающие состояние Московского государства накануне и во время Смуты, борьбу различных политических сил за московский престол и народное движение против завоевателей. Особое внимание уделено политическим, общественным и церковным деятелям Смутного времени.

Материалы коллекции Президентской библиотеки: «Династия Романовых. Земский собор 1613 года» рассказывают об избрании на московский престол шестнадцатилетнего Михаила Федоровича Романова. Провозглашение юного царя не только положило начало новой династии, сменившей на исторической сцене Рюриковичей, но и подвело итог Смуте.

Большой интерес представляет также коллекция изданий «Сочинения иностранцев XVII века». В ней собраны материалы, отражающие взгляд европейских современников на события тех лет в России.

На портале можно ознакомиться с такими оцифрованными раритетными документальными источниками, как «Акты исторические, собранные и изданные Археографическою комиссиею» (1841), альбом иллюстраций «Древности Российскаго государства, изданныя по высочайшему повелению» (1853).

В коллекции «Россия в лицах» есть раздел, посвящённый ещё одному герою московских событий – «Сусанину Ивану Осиповичу (?–1613)»; а также материалы о «Лжедмитрии Втором (Тушинский вор)». Исторические исследования собраны в книге члена Императорской Российской академии, писателя Павла Львова «Пожарский и Минин, спасители Отечества» (1810), в автореферате диссертации Александра Молочникова «Смоленский служилый город в Смутное время» (2014) и других.

Произведения художественной литературы на сюжеты «Смутной эпохи самозванцев», по словам профессора В. О. Ключевского, представлены в хрестоматии «Русская история в романах и повестях» (1895).

Также благодаря порталу Президентской библиотеки можно совершить видеоэкскурсию по выставке «Смутное время и его образы в отечественной науке и культуре», которая работала в здании библиотеки. Экспозиция рассказывает о событиях и политических деятелях того времени, оценке произошедшего в разные исторические периоды, процессе формирования исторической памяти о Смуте.

Сложному для России историческому периоду посвящена видеолекция доктора исторических наук Павла Седова «Два вождя Смуты: Лжедмитрий I и князь Дмитрий Пожарский» (2018), с которой можно ознакомиться на портале Президентской библиотеки из любой точки мира.

День народного единства отмечается в нашей стране с 2005 года и является Днём воинской славы России.