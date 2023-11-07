Тренировка дистанционного электронного голосования

Зарегистрироваться на тренировку необходимо до 13 ноября включительно, подав заявку на Госуслугах, дождитесь статуса «Учтено» в личном кабинете.

Протестировать сервис голосования можно с 8:00 15 ноября по 20:00 17 ноября. Для этого зайдите на портал ДЭГ. Потребуется авторизоваться с помощью Госуслуг и ввести код из СМС.

Принять участие в тренировке могут граждане РФ старше 18 лет. У них должна быть подтверждённая учётная запись Госуслуг, сопоставленная с регистром избирателей ЦИК России.



Федеральная платформа ДЭГ позволяет участвовать в выборах без посещения избирательного участка уже более трёх лет.

Узнать больше о тренировке можно на сайте.