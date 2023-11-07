Тренировка дистанционного электронного голосования
Жители Ленинградской области могут протестировать федеральную платформу дистанционного электронного голосования — с 15 по 17 ноября можно узнать, как устроено онлайн-голосование, и сделать систему лучше.
Рубрики: Выборы
Зарегистрироваться на тренировку необходимо до 13 ноября включительно, подав заявку на Госуслугах, дождитесь статуса «Учтено» в личном кабинете.
Протестировать сервис голосования можно с 8:00 15 ноября по 20:00 17 ноября. Для этого зайдите на портал ДЭГ. Потребуется авторизоваться с помощью Госуслуг и ввести код из СМС.
Принять участие в тренировке могут граждане РФ старше 18 лет. У них должна быть подтверждённая учётная запись Госуслуг, сопоставленная с регистром избирателей ЦИК России.
Федеральная платформа ДЭГ позволяет участвовать в выборах без посещения избирательного участка уже более трёх лет.
Узнать больше о тренировке можно на сайте.
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