Депутат Госдумы Татьяна Буцкая встретилась с социально активными семьями страны

Встречи прошли в уютном формате дружеской беседы с обсуждением секретов семейного долголетия и благополучия, дети поделились планами и успехами, родители – рассказали о том, чем гордятся в своей жизни, что больше всего берегут и ценят. Расскажем обо всех поподробнее.

В городе-герое Волгограде растет число многодетных, сейчас их насчитывается почти 32 тысячи семей, а это более 100 тысяч детей. В данном регионе встреча состоялась с семьей Бикмаметовых, в которой воспитывается 5 детей. Принимая активное участие в общественной жизни Волгограда, эта семья стала многим известна в городе.

Алексей Бикмаметов – папа. Руководитель волонтерского направления Волгоградской общественной организации возрождения и духовно-нравственного развития семейных отношений «Православный семейный центр «Лествица».

Марина Бикмаметова – мама. Председатель Областного отделения Волгоградской общественной организации «Многодетный Волгоград, исполнительный директор.

Аня – дочь супругов Бикмаметовых. Техник-лаборант Консультативно-диагностической поликлиники №2, окончила медицинский колледж.

Алия – дочь супругов Бикмаметовых. Студентка Волгоградского государственного института искусств и культуры, увлекается звукооператорской работой и театром, играет на скрипке в оркестре музыкальной школы №1.

Розалина – дочь супругов Бикмаметовых. Ученица 4 класса Школы №4 г. Краснослободска, посещает театральную студию и музыкальную школу по классу академического вокала.

Надия – дочь супругов Бикмаметовых. Ученица 1 класса Школы №4 г. Краснослободска и Среднеахтубинской спортивной школы, занимается гимнастикой, имеет 2-ой юношеский разряд.

Назар – младший сын супругов Бикмаметовых. Чудесный малыш, которому полтора годика!

А мы перемещаемся в Красноярский край, где нас встречают Кругловы, семейный стаж которых составляет 27 лет. О Кругловых пишут региональные и всероссийские СМИ: в 2023 году они стали лауреатами Премии «Семья России», в 2021 – победителями конкурса Мэрии «Семья – душа и сила Красноярска», в 2019 – получили от Президента РФ Путина В.В. государственную медаль ордена «Родительская слава», в 2018 – стали победителями регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года».

Дмитрий Круглов – папа. С 1998 года работает инженером. В 2018 году за многолетний добросовестный труд Дмитрию объявлена благодарность, а в 2019 – присвоено почетное звание «Ветеран СО РАН».

Альфия Круглова – мама. С 2005 года является руководителем и главным редактором всероссийского издания для дошкольных педагогов Дошкольник.рф, с 2010 – директор ООО «Дошкольник» и руководитель культурно-патриотического проекта «Снегири». Альфия награждена большим количеством грамот и благодарностей, среди которых: 2013 – благодарность за высокий вклад в формирование культурного потенциала г. Красноярска, 2018 – почетная грамота Министерства культуры Красноярского края, 2020 – благодарность главы г. Красноярска за «хозяйское неравнодушие», 2021 – почетная грамота Заксобрания Красноярского кр. «за поддержку семейных ценностей и воспитание патриотизма», 2022 – почетная грамота Городского совета Депутатов «за большой вклад в сферу образования г. Красноярска» и пр.

Супруги Кругловы являются учредителями всероссийского журнала для педагогов и родителей «Дошкольник.рф», руководителями патриотического направления «Дошкольник», а также организаторами всероссийского культурно-патриотического проекта «Снегири», в котором принимают участие более 30 000 детей со всей России.

Борис – старший сын Кругловых. В 2019 году окончил Физмат класс Гимназии №13 с золотой медалью. В 2019 году дополнительно окончил с отличием физико-техническую школу при институте. Далее поступил в Институт космических и информационных технологий, специальность – компьютерная безопасность (направление: разработка искусственного интеллекта). Является призером второй степени конкурса «Студент года СФУ» в номинации «Интеллект года». С отличием окончил художественную школу и является многократным призером чемпионатов по спортивным бальным танцам в Италии, Турции, Китае и пр. Имеет 1 взрослый спортивный разряд по спортивным бальным танцам. В копилке Бориса около 150 медалей, более 300 дипломов, благодарностей и грамот.

Владимир – второй сын Кругловых. В 2022 году с золой медалью окончил школу и поступил в Сибирский Федеральный Университет на специальность Компьютерная безопасность. В 2020 году окончил с отличием художественное отделение Детской школы искусств №16. Занимается стрельбой из винтовки, каратэ, плаванием, победитель физико-математических олимпиад, шахматных турниров, участник полумарафонов. Имеет 1 взрослый спортивный разряд по спортивным бальным танцам. Занимается стрельбой из винтовки, каратэ, плаванием, победитель физико-математических олимпиад, шахматных турниров, участник полумарафонов. В копилке Владимира около 150 медалей, более 300 дипломов, благодарностей и грамот. В частности, награжден званием «Отличник Поста №1», «Отличник клуба «Патриот», «Отличник Юнармии». Награжден медалью «Юнармейская доблесть».

Артур – третий сын Кругловых. Ученик физико-математического класса, является многократным победителем олимпиад по физике, математике, химии и французскому языку. Имеет 1-ый взрослый спортивный разряд по спортивным бальным танцам, 2-ой юношеский спортивный разряд по стрельбе из мелкокалиберной винтовки. Помимо спортивных бальных танцев занимается каратэ, посещает художественную школу, бассейн и секцию по стрельбе. В копилке Артура около 100 медалей (в числе которых «Юнармейская доблесть»), более 300 дипломов, благодарностей и грамот.

Федор – четвертый сын Кругловых. Ученик художественного и музыкального отделения Школы искусств №16. Имеет 2-ой взрослый спортивный разряд по спортивным бальным танцам. Обладатель медалей всероссийского, краевого и городского уровней, а также наград международных конкурсов по рисованию, медалей и кубков по каратэ и плаванию.

Радомир и Ярослав – двойняшки. В детском саду посещают секцию каратэ и плавания. Учатся в Детской школе искусств №16, занимаются спортивными бальными танцами в Спортшколе «Локомотив». В сентябре 2024 года станут первоклассниками.

В Свердловской области встреча с семьей состоялась в Штабе общественной поддержки Партии «Единая Россия», где при участии депутатов Заксобрания и городской Думы обсуждались меры социальной поддержки семей, а также были вручены знаки отличия «Совет да любовь» и благодарности за участие в Премии «Семья России». Многодетная семья Плотниковых проживает в городе Екатеринбурге, Верх-Исетский район. Семья состоит из 7 человек.

Старшая дочь Мария – студентка 4 курса Уральского федерального университета имени первого президента России Б.Н. Ельцина по специальности «Управление персоналом». Мария с 12 лет активно занимается баскетболом, является многократным чемпионом и призером городских, областных и всероссийских соревнований, награждена множеством медалей, кубков и дипломов. Особым спортивным достижением Марии является победа в составе команды «Дельфин Сима-Ленд город Екатеринбург» в финальном этапе школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» в 2018 году в городе Нижний Новгород.

Средние дочери Дарья и Анна награждены руководством школы множеством грамот, дипломов и благодарственных писем за успешное обучение и образцовое поведение. Девочки с 7 лет занимаются теннисом. Дарья является многократным победителем и призером в одиночном и парном (смешанном парном) разрядах турниров Российского теннисного тура, награждена множеством медалей, кубков и дипломов. Анне присвоен 1 юношеский разряд по теннису. Дополнительно девочки ежегодно успешно выполняют программу по сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», имеют золотые значки по ступеням. Главная спортивная мечта Дарьи и Анны – стать профессиональными спортсменами-теннисистами.

Арина и Максим – младшие дети семьи Плотниковых («наши малыши», как их ласково называют родители).

Для пополнения копилки секретов счастливого брака, многодетности и семейности после каждой встречи команда проекта разработает социальный ролик о трех семьях – Бикмаметовых из Волгоградской области, Плотниковых из Свердловской и Кругловых из Красноярского края. 12 ноября видеоматериалы будут размещены на официальном сайте проекта: премия-семья.рф.

«Благодаря проекту «Семья России» мы узнаём о таких чудесных крепких семьях, проживающих в различных субъектах Российской Федерации. Это помогает сформировать очень важный «архив» секретов семейного счастья для того, чтобы поделиться им со всей страной», – прокомментировала Татьяна Буцкая.





На фото: семья Кругловых, Красноярский край

Фото предоставлено организаторами конкурса