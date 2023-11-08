Продукция «Узора» представлена в «Универмаге» на выставке «Россия»
40 местных брендов Ленинградской области представят регион на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве.
Рубрики: Общество
9 ноября в павильоне № 75 открывается уникальное пространство ― выставка-ярмарка «Универмаг «Россия». Её задача ― популяризация народных художественных промыслов и имиджевых изделий регионов.
У посетителей будет возможность приобрести товары народных промыслов Ленинградской области ― Свирское и Киришское кружево, керамику «Нево Ладога», изделия «Балтийской лозы», текстиль вырицкой фабрики «Узор», одежду, сувениры, предметы декора.
Кроме этого, будут представлены известный на всю Россию копорский чай и кондитерские изделия компаний «Ф.Скрупской», «Пурпур» и «Живые соки».
Ярмарка «Универмаг» будет открыта всё время работы выставки «Россия». Ассортимент будет пополняться и меняться, в зависимости от спроса.
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