Продукция «Узора» представлена в «Универмаге» на выставке «Россия»

9 ноября в павильоне № 75 открывается уникальное пространство ― выставка-ярмарка «Универмаг «Россия». Её задача ― популяризация народных художественных промыслов и имиджевых изделий регионов.

У посетителей будет возможность приобрести товары народных промыслов Ленинградской области ― Свирское и Киришское кружево, керамику «Нево Ладога», изделия «Балтийской лозы», текстиль вырицкой фабрики «Узор», одежду, сувениры, предметы декора.

Кроме этого, будут представлены известный на всю Россию копорский чай и кондитерские изделия компаний «Ф.Скрупской», «Пурпур» и «Живые соки».

Ярмарка «Универмаг» будет открыта всё время работы выставки «Россия». Ассортимент будет пополняться и меняться, в зависимости от спроса.