Бюджет Ленобласти прошел первое чтение

«Параметры позволяют предусмотреть выполнение всех публичных обязательств ― заработные платы, поддержка инвестиционного цикла и сбалансированности бюджета и поступательного развития Ленинградской области», — прокомментировал первый заместитель председателя Правительства Ленинградской области – председатель комитета финансов Роман Марков, который представил проект областного бюджета.

Основные параметры региональной казны полностью соответствуют требованиям Бюджетного кодекса и выглядят следующим образом: доходы областного бюджета в 2024 году запланированы на уровне 216,8 млрд рублей, в 2025-м – 218 млрд рублей, в 2026-м – 197,9 млрд рублей; расходы в 2024 году составят 223,7 млрд рублей, в 2025-м – 219,4 млрд рублей, в 2026-м – 198,7 млрд рублей. Дефицит в 2024 году будет равен 6,9 млрд рублей (или 3,4 % к уровню собственных доходов), с постепенным снижением в 2025-м до 1,4 млрд рублей, в 2026-м - до 0,8 млрд рублей. Федеральные средства пока учтены не в полном объеме и традиционно будут полностью заложены при первых корректировках бюджета. Объем госдолга останется на безопасном уровне в 13,7 млрд рублей, при этом регион старается не прибегать к новым заимствованиям.

Согласно прогнозу, налоговые и неналоговые доходы на 2024 году заложены в сумме 200 млрд рублей, а безвозмездные поступления – в сумме 16,8 млрд рублей. Традиционно большую часть поступлений составят налог на прибыль организаций (98,5 млрд рублей, или 49,3 %), налог на доходы физических лиц (47,7 млрд рублей, или 23,9 %) и налог на имущество организаций (32,8 млрд рублей, или 16,4 %).

Зафиксирован документом и существенный рост минимальной заработной платы с 1 января 2024 года: он составит 20 125 рублей (на 18,5 % больше), прожиточный минимум вырастет до 17 686 рублей (+ 9,6 %). Это, в свою очередь, повлечет и рост расходных обязательств региона.

Тем не менее, бюджет-2024 сохранит свою социальную направленность – на образование, социальную поддержку и здравоохранение выделяется суммарно 113,2 млрд рублей (при общем объеме расходов по госпрограммам 199,3 млрд рублей). Так, расходы на образование выросли до 50,9 млрд рублей и сейчас находятся на первой строчке среди всех госпрограмм, на социальную поддержку – до 31,6 млрд рублей (и здесь существенную роль играет фактор СВО), на здравоохранение – до 30,7 млрд рублей. Замыкают пятерку лидеров направления «Дороги» (23,3 млрд рублей) и «ЖКХ и ТЭК» (12,7 млрд рублей).

Серьезные ассигнования предусмотрены на реновацию школ и детских садов, завершение «переходящих» объектов и включение в программу капремонта новых. На компенсацию межтарифной разницы первоначально заложено 6,4 млрд рублей, на благоустройство территорий направят 1,9 млрд рублей, на газификацию и догазификацию – 1,6 млрд рублей, на капремонт многоквартирных домов – 1,2 млрд рублей.

Финансирование адресной инвестиционной программы вырастет до рекордных 24 млрд рублей. Впервые за долгое время в нее войдут новые объекты, среди которых амбулатория в пос. Войсковицы, школы в Кудрово и Новом Девяткино, детские сады в Буграх, Всеволожске и Агалатово, здание дополнительного образования на базе лагеря «Россонь», реконструкция стадиона «Нефтяник» в Киришах, спортплощадка в дер. Извара, павильон входной группы музея «Прорыв блокады Ленинграда», трансформаторные подстанции в Выборгском районе, проектно-изыскательские работы очистных сооружений в Отрадном и Кировске, канализационный коллектор в Луге и др.

В поддержку высказались все депутатские фракции, кроме КПРФ. Фракция «Единая Россия» приняла решение о солидарном голосовании. В итоге законопроект принят в первом чтении (тридцатью семью голосами за и пятью - против).

Комментируя принятие бюджета-2024 в первом чтении, председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин («Единая Россия») отметил, что параметры бюджета выглядят более чем достойно:

«Уверен, что мы его будем стараться перевыполнить, увеличить расходы по социальным программам. Все цифры – абсолютно реальные. Регион гарантирует исполнение обязательств в социальной сфере, поддержке бизнеса и развитии транспортной инфраструктуры. Прогноз бюджета основан на прогнозах поступлений налогов, работы предприятий и рекомендациях комитета по экономике, – подчеркнул спикер. – При этом мы видим, что экономика Ленинградской области активно развивается. Например, если 10 лет назад году наш бюджет составлял менее 80 миллиардов рублей, то сегодня мы закрываем 2023-й год с доходной частью более 220 миллиардов рублей».

Предлагаемые параметры бюджета позволят региону предусмотреть все публичные нормативные обязательства, заработные платы бюджетникам, поддержать инвестиционный цикл и обеспечить поступательное развитие Ленобласти.





Пресс-служба Законодательного собрания Ленинградской области