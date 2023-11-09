Ленобласть награждает талантливых учителей

240 тыс. рублей выплатят учителям победителей конкурса, 120 тыс. рублей — учителям призеров.

В 2022-2023 учебном году ребята принесли 47-му региону два золота по немецкому языку, два — по истории, еще одно — по литературе. Призовые места ученики заняли в олимпиадах по астрономии, МХК, технологии, праву, истории, русскому и французскому языкам.