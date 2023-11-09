Ленобласть награждает талантливых учителей
Постановлением главы региона Александра Дрозденко присуждена премия педагогам, которые подготовили победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников.
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240 тыс. рублей выплатят учителям победителей конкурса, 120 тыс. рублей — учителям призеров.
В 2022-2023 учебном году ребята принесли 47-му региону два золота по немецкому языку, два — по истории, еще одно — по литературе. Призовые места ученики заняли в олимпиадах по астрономии, МХК, технологии, праву, истории, русскому и французскому языкам.
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