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Ленобласть награждает талантливых учителей

Постановлением главы региона Александра Дрозденко присуждена премия педагогам, которые подготовили победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников.

Рубрики:  Общество

240 тыс. рублей выплатят учителям победителей конкурса, 120 тыс. рублей — учителям призеров.

 В 2022-2023 учебном году ребята принесли 47-му региону два золота по немецкому языку, два — по истории, еще одно — по литературе. Призовые места ученики заняли в олимпиадах по астрономии, МХК, технологии, праву, истории, русскому и французскому языкам.