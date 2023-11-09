Новые возможности для многодетных Ленинградской области

В законе уже предусмотрено использование средств регионального материнского капитала (РМК) на получение образования (образовательных услуг) ребенком (детьми) и услуг по присмотру и уходу за детьми. Новые изменения уточняют, что возможность использования средств РМК на получение образования и услуг по присмотру и уходу за детьми возможно как родными, так и усыновленными детьми, в том числе первым, вторым, третьим ребенком и последующими детьми. Данные изменения приводят областной «Социальный кодекс» в соответствие с федеральным законодательством, а именно с нормами № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

Изменения дают также возможность использования средств РМК на новые цели: в частности, на получение ребенком (детьми) физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг, оказываемых физкультурно-спортивными организациями или индивидуальными предпринимателями, оказывающим физкультурно-оздоровительные услуги в качестве основного вида деятельности. Инициаторы отмечают, что это будет содействовать популяризации физической культуры и активного образа жизни, а в итоге – повышению качества жизни граждан. «Основы культуры спортивной жизни и ЗОЖ необходимо закладывать с самых ранних лет, что в дальнейшем приведет к здоровому поколению, улучшению демографии и продолжительности жизни, на что и направлены национальные проекты «Демография» и «Здравоохранение», - говорится в пояснительной записке к документу.

Кроме того, изменения предоставляют возможность использования средств регионального материнского капитала на приобретение санаторно-курортных путевок по медицинским показаниям и проезда к месту лечения и обратно в пределах нашей страны не только ребенком, но и его родителями. В первую очередь такое право дается матери, родившей третьего ребенка и последующих детей после 1 июля 2011 года, или отцу, если он является единственным усыновителем третьего ребенка и последующих детей в возрасте до шести месяцев, если решение суда об усыновлении вступило в силу после 1 июля 2011 года.

«Учитывая, что качество жизни детей зависит, в том числе, от состояния здоровья их родителей, возможность за счет средств регионального материнского капитала приобрести санаторно-курортные путевки по медицинским показаниям и осуществить проезд к месту лечения и обратно, будет способствовать улучшению климата в семье и возможно повышению уровня ее благосостояния», - уверены инициаторы законопроекта.

По итогам голосования предложенный законопроект был принят в целом.

Эти изменения продолжили постоянную работу законодателей региона по расширению перечня целей, на которые многодетные семьи смогут направить региональный материнский капитал. Если первоначально он предназначался лишь для улучшения жилищных условий, то теперь направлений для его использования уже более десятка: приобретение жилья, земельного участка, строительство дома или оплата ипотеки, образование детей, реабилитация детей-инвалидов, получение ими медицинской помощи или приобретение технических средств, а также покупка автомобиля, сельскохозяйственных животных, пчел, птицы и др.

Инициаторами законопроекта выступили руководитель фракции ЛДПР Андрей Лебедев и его коллега по фракции, депутат Игорь Рихтиков.

Елена Гариб, пресс-служба Законодательного собрания Ленинградской области