В Ленобласти — больше 30 тысяч договоров на догазификацию

«Ленинградская область интенсифицирует программу догазификации, реализуемую по поручению президента России Владимира Путина. Ежедневно ведутся работы по проведению газопроводов к домам жителей. Достигли важного показателя — ленинградцы заключили с АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» 30070 договоров. Накануне специалисты нашего комитета по топливно-энергетическому комплексу проверили наличие в администрациях поселений Волосовского, Всеволожского и Гатчинского районов оборудованных рабочих мест для приема граждан, обращающихся в органы местного самоуправления за консультациями по газификации и помощью по направлению заявок на догазификацию. Обратили внимание на повышение информирования граждан о мерах поддержи со стороны Ленинградской области, которые могут получить жители при газификации индивидуального домовладения. На работы внутри домов и участков бюджет региона выделяет субсидию — от 180 до 300 тыс. рублей», — рассказал председатель комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области Сергей Морозов.

Заявки на догазификацию можно подать через портал Единого оператора газификации, на сайте «Газпром газораспределение Ленинградская область», на странице компании ВКонтакте, по электронной почте okno@gazprom-lenobl.ru, на сайте Госуслуги, в Единых центрах предоставления услуг в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.