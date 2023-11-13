В Гатчинском районе благоустроят новые общественные пространства в 2024 году

«С каждым годом мы благоустраиваем все больше общественных пространств. В 2022 году их было 75, в 2023 — 105, в следующем рассчитываем подарить новый облик 116 территориям во всех районах Ленинградской области. Уже готовы проекты, разработанные с учетом предложений жителей, в бюджете заложены средства на работы. Теперь предстоит определить подрядчиков, а весной начнутся строительно-монтажные работы. Благодарю за поддержку региона Минстрой России и наш комитет по ЖКХ, который курирует реализацию федерального проекта», — подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Глава региона рассказал, что в 2023 году лучше других для создания прогулочных зон, детских и спортивных площадок, скверов и парков поработали в Гатчинском и Лужском районах. Там открыто по 14 обновленных территорий, которые имеют все шансы стать любимыми у жителей.

Работы пройдут по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

В Гатчинском районе будут благоустроены следующие общественные территории:

- Общественная территория «Мариенбург» (вдоль многоквартирных домов по ул. Куприна, д. 54 по ул. 120 Гатчинской Дивизии, д. 7, 5, 3А до ул. Рысева, д. 57) в Гатчине;

- Парк «Яблоневый сад» (3 этап), д. Малое Верево, ул. Кириллова д. 1а в Веревском поселении;

- Детская спортивно-игровая площадка на ул. Молодежная в Войсковицком поселении;

- Сквер по ул. Футбольной, д. 20 в Вырицком поселении;

- Сквер «Усадебный» в Дружногорском поселении;

- Общественная территория на ул. Алексея Рыкунова в Елизаветино;

- Сквер «Сказка» (пос. Суйда, ул. Центральная, д. 9) в Кобринском поселении;

- Общественная территория вдоль р. Ижора напротив д. 7 по ул. Бумажников в Коммунаре;

- Благоустройство общественной территории в п. Торфяное (у футбольного и баскетбольного поля) в Новосветском поселении;

- Сквер «Память» (п. Лукаши);

- Сквер «Семейный» д. Большое Рейзино, вблизи домов № 36, 31 в Пудостьском поселении;

- Общественная территория у скейт-парка у дома № 3 по ул. Строителей в Сиверском;

- Семринский школьный парк в Сусанинском поселении;

- Благоустройство общественной территории Аллея «Тополиная», д. Сяськелево, ул. Центральная, д. 13 а;

- Благоустройство общественной территории в п. Тайцы на ул. Карьерной.