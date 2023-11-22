Альфа-Банк открыл phygital-офис в Гатчине

Офис в Гатчине расположен по адресу: проспект 25 Октября, д. 11/13. Офис не похож на классическое отделение банка, его пространство организовано в свободной планировке, которое больше напоминает коворкинг или уютное кафе, где клиенты располагаются в удобных мягких креслах за круглыми столиками. Здесь нет стоек, нет стационарных компьютеров, проводов и громоздких принтеров, а также вы не увидите рекламных плакатов и листовок. О том, что это Альфа-Банк напоминает только вывеска над входом и значки на стильных костюмах сотрудников.

«В современном офисе Альфа-Банка органично сочетаются новейшие цифровые сервисы и приятное общение с профессиональными сотрудниками в уютной атмосфере. Для жителей Гатчины теперь доступны наши самые популярные продукты – Альфа-карта с платежами и переводами без комиссий и легендарная, бесплатная кредитная карта 365 дней без процентов», - рассказал Региональный управляющий Альфа-Банком в г. Санкт-Петербург, Ленинградской области и Республике Карелия Антон Кузнецов.

Phygital офис Альфа-Банка в Гатчине расположен по адресу: проспект 25 Октября, д. 11/13

время работы: пн. — пт.: 10:00 — 19:00, сб. — вс.: выходной.

* phygital — от английского physical и digital, сочетание цифровых и физических каналов.

Альфа-Банк — крупнейший универсальный частный банк в России. На протяжении 30 лет занимает ведущие позиции во всех сегментах банковского бизнеса.

По итогам первого полугодия 2023 года согласно годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ чистая прибыль Альфа-Банка составила 52 млрд руб., а активы превысили 6,2 трлн руб.

Клиентская база составляет 1,4 млн корпоративных клиентов и 27,9 млн физических лиц. Альфа-Банк развивается по модели Phygital, сочетая цифровые инновации с эффективной сетью физического присутствия, которая насчитывает 535 офисов в Москве и регионах России, более 2500 городов с доставкой.

Реклама АО «АЛЬФА-БАНК», Генеральная лицензия Банка России №1326 от 16.01.2015г

www.alfabank.ru