Двойной юбилей

В 2019 г. произошло слияние двух больших учреждений - бывшего детского сада №6, который открыл свои двери в далеком 1972 году, и Минской начальной школы-детского сада, основанной в 1983 году. Детский сад № 6 комбинированного вида за свои 50 лет выпустил 1275 детей дошкольного возраста. А Минская начальная школа-детский сад за свои 40 лет выпустила 450 дошкольников и 280 выпускников начальной школы.

За прошедшие десятилетия учреждением накоплен богатый опыт педагогической и воспитательной работы. Здесь царит особая атмосфера, где каждый ребенок не только окружен заботой и вниманием, но и получает крепкие знания, может развивать свои способности. Педагогический коллектив – это дружный, трудолюбивый, творческий союз единомышленников.

К празднику был приурочен концерт-поздравление, в рамках которого отмечены грамотами и благодарностями действующие сотрудники.

Отдельные слова благодарности хочется выразить ветеранам, которые бережно сохранили и приумножили лучшие педагогические традиции – Н.С. Васильевой, Г.Я. Аболиной, О.И. Кариной, Л.Г. Кокк, В.А. Власовой, А.Н. Репик, Н.К. Васильевой, С.А. Пылёвой и многим другим сотрудникам, которые добросовестно трудились на благо подрастающего поколения.

Всем ветеранам желаем доброго здоровья, семейного благополучия, счастья и удачи во всех начинаниях!

К сожалению, полные сведения о ветеранах, которые многие годы работали в данных образовательных учреждениях, утрачены. Мы обращаемся с просьбой оказать содействие в восстановлении картотеки ветеранов. Для передачи актуальной информации просим обращаться по тел. 8(81371)50-035.

Коллектив МБОУ «Минская начальная школа-детский сад»