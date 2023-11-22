Госуслуги. Дом: ленинградцы передают показания счетчиков онлайн

«Как показала практика, чаще всего жители Ленинградской области используют приложение «Госуслуги. Дом», чтобы посмотреть начисления за коммунальные и жилищные услуги, внести платежи, ввести и проверить показания приборов учета, обратиться в свою УК. Советую всем собственникам жилья в многоквартирных домах поставить приложение — здесь удобный формат взаимодействия с УК и хранения данных. Например, можно ввести показания приборов учета и посмотреть историю данных, а скоро будет доступна подача заявки на поверку счетчиков», — рассказал председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области Александр Тимков.

В приложении выводится список всех приборов учета, по которым доступна передача показаний. Возможны такие операции:

- передать показания счётчиков

- увидеть расход за период

- добавить описания приборов учета

- просмотреть историю внесенных показаний

- перейти к подаче заявки в управляющую организацию

Список приборов учета и номера приборов учета загружаются в систему управляющей организацией.

Также можно посмотреть историю переданных показаний за любое время и за любой ресурс. Передать показания можно в определенные даты месяца, они зависят от типа коммунального ресурса (вода, газ, электричество и прочие) и управляющей организации. Если период передачи открыт, то в блоке коммунального ресурса отобразится значок с отметкой о том, сколько осталось времени до завершения подачи.

Для передачи показаний нужно:

1. На главной странице нажать на блок «Передать показания» — откроется экран передачи показаний

2. На экране «Показания» просмотреть список доступных коммунальных ресурсов и нажать на тот ресурс, по которому будете передавать показания. Откроется экран с приборами учета выбранного ресурса. При первом переходе к экрану приложение попросит проверит номер приборов учета, если есть ошибка в номере — нужно через приложение отправить заявку в управляющую организацию.

3. Заполнить поля ввода показаний прибора учета. После этого приложение посчитает и отобразит расход по выбранному прибору.