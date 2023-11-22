Госуслуги. Дом: ленинградцы передают показания счетчиков онлайн
Жители региона назвали самые популярные функции мобильного приложения, предназначенного для управления своей квартирой.
«Как показала практика, чаще всего жители Ленинградской области используют приложение «Госуслуги. Дом», чтобы посмотреть начисления за коммунальные и жилищные услуги, внести платежи, ввести и проверить показания приборов учета, обратиться в свою УК. Советую всем собственникам жилья в многоквартирных домах поставить приложение — здесь удобный формат взаимодействия с УК и хранения данных. Например, можно ввести показания приборов учета и посмотреть историю данных, а скоро будет доступна подача заявки на поверку счетчиков», — рассказал председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области Александр Тимков.
В приложении выводится список всех приборов учета, по которым доступна передача показаний. Возможны такие операции:
- передать показания счётчиков
- увидеть расход за период
- добавить описания приборов учета
- просмотреть историю внесенных показаний
- перейти к подаче заявки в управляющую организацию
Список приборов учета и номера приборов учета загружаются в систему управляющей организацией.
Также можно посмотреть историю переданных показаний за любое время и за любой ресурс. Передать показания можно в определенные даты месяца, они зависят от типа коммунального ресурса (вода, газ, электричество и прочие) и управляющей организации. Если период передачи открыт, то в блоке коммунального ресурса отобразится значок с отметкой о том, сколько осталось времени до завершения подачи.
Для передачи показаний нужно:
1. На главной странице нажать на блок «Передать показания» — откроется экран передачи показаний
2. На экране «Показания» просмотреть список доступных коммунальных ресурсов и нажать на тот ресурс, по которому будете передавать показания. Откроется экран с приборами учета выбранного ресурса. При первом переходе к экрану приложение попросит проверит номер приборов учета, если есть ошибка в номере — нужно через приложение отправить заявку в управляющую организацию.
3. Заполнить поля ввода показаний прибора учета. После этого приложение посчитает и отобразит расход по выбранному прибору.