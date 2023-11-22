Глава администрации Гатчинского муниципального района Людмила Нещадим, ее заместитель по вопросам ЖКХ Александр Супренок, глава администрации Кобринского сельского поселения Вячеслав Федорченко и глава администрации Пудомягского сельского поселения Сергей Якименко доставили в Юнокоммунаровск более двух тонн груза.

- Мы привезли с собой необходимые материалы по заявке коммунальных служб города и администрации, включая лопаты, грабли, пилы, генераторы, трубы и фитинги. Эти материалы были необходимы для обеспечения бесперебойной работы коммунальной инфраструктуры и обеспечения комфортных условий для жителей. Кроме того, мы посетили детский сад №20 в Юнокоммунаровске, в котором завершился первый этап ремонтных работ. После осмотра наметили план дальнейших действий по ремонту этого важного образовательного учреждения. Наша цель - обеспечить безопасные и комфортные условия для детей, - поделился Сергей Якименко.