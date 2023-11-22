«Тёсовская роспись: истории, загадки, смыслы»

Андрей Катаев - путешественник, писатель, популяризатор народных традиций и этнической культуры, эксперт по региональному туризму и брендированию территорий, владелец сети сувенирных лавок Жива Земля, амбассадор усадьбы Муравьевых-Шереметевых в д. Сырец в Лужском районе.

На лекции Андрей расскажет нам о своих изысканиях, связанных с историей бытования и ареалом распространения тёсовской росписи, а также предложит свою интерпретацию художественного сюжета и орнаментики. Благодаря усилиям Андрея в марте 2023 года тёсовская роспись получила статус народного промысла Ленинградской области.

Несколько прялок с тёсовской росписью бытовали и в деревне Лампово.

Лекция состоится 25 ноября в 14.00 в рамках проекта «Школа ремесел «Родная старина» по адресу: Гатчинский район, д. Лампово, ул. Бертовка, 3.

Проект реализуется при поддержке администрации Гатчинского муниципального района, администрации Дружногорского городского поселения, Ламповской сельской библиотеки, Ламповского сельского дома культуры.