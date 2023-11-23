Ленобласти – свой гастрономический гид

«Ленинградская область — большой регион, и у нас разные климатические условия, это позволяет нам выращивать много интересной продукции сельского хозяйства и дает возможность нашим поварам развивать свою фантазию. Мы, действительно, сегодня производим до 40% продуктов питания всего Северо-Запада. И любой ресторан или кафе может выбирать свою продукцию. Я считаю, что Ленобласть имеет огромный потенциал для развития. А развитие — это, в том числе, туризм. Мы должны создать условия, чтобы путешествия стали комфортнее. Появление гидов и путеводителей, в частности, — гастрономических — не только помогает туристам лучше ориентироваться, но и порождает здоровую конкуренцию между объектами питания и размещения ― за попадание в гид, за хорошую оценку», — сказал Александр Дрозденко.

Гастрономические бренды региона представляют целый калейдоскоп самых разнообразных угощений: ладожская корюшка, петровская уха, карельская калитка, выборгский крендель, пашский мёд и многое другое. Изюминки ленинградского меню — судак по-ижорски, суворовская похлёбка, вепсские калитки.

В путеводитель вошли рестораны, кафе, фермы и производители продуктов питания Ленинградской области.

Проект реализуется при поддержке гранта губернатора Ленинградской области.