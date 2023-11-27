«Мы в ответе…» - горячая линия МФЦ и Управления ветеринарии Ленинградской области

Вместе с директором МФЦ Ленинградской области Сергеем Есиповым прямой эфир проведет начальник отдела государственного надзора в области обращения с животными и профилактики правонарушений Управления ветеринарии Наталья Щагина.

Спикеры обсудят актуальные новости в области оказания государственных услуг в области ветеринарии, а также подведут итоги многолетнего сотрудничества. Важное место во взаимодействии между учреждениями занимает проект по подбору животных из приютов Ленинградской области «Мы в ответе за тех, кого приручили» и акция «Сытый Новый год». В рамках данной акции жители региона накануне нового года могут поддержать приюты для животных - передать в любой МФЦ сухой корм для хвостатых.

Во время прямой линии каждый житель региона сможет напрямую обратиться к руководству МФЦ и Управления ветеринарии - получить консультацию, а также задать интересующий вопрос. Вопросы можно задать заранее или непосредственно во время прямого эфира: по телефону (812) 775-47-78 (начиная с 15-15), в комментариях к эфиру, в соцсетях, в чате Телеграм 8 (931) 303-36-75, а также из Интернет-приемной в любом подразделении МФЦ Ленинградской области.

Посмотреть выпуск можно в прямом эфире или в записи - ссылка на трансляцию ссылка на трансляцию.