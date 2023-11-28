«Поэт города». Президентская библиотека ко дню рождения Александра Блока

Биография и творчество Александра Блока неразрывно связаны с Петербургом. Он родился 28 ноября 1880 года в самом сердце города – на Васильевском острове. Дед поэта Андрей Николаевич Бекетов был ректором Санкт-Петербургского университета, и первые годы жизни Блока прошли в ректорском доме. Окна детской комнаты выходили на университетский двор. Из воспоминаний тёти будущего поэта Марии Андреевны Бекетовой «Александр Блок и его мать» (1925): «Около полудня часто отправлялся Саша в бабушкину спальню, выходившую окнами на Неву. Здесь он совсем ещё маленьким прыгал на столе и на кресле и, стоя на подоконнике, поддерживаемый кем-нибудь из домашних, дожидался, когда ударит пушка. А весной смотрел на Неву, следя за яликами, барками и пароходами…».

«Детские годы Блока проходили – зимами – в Петербурге» – пишет в предисловии к сборнику «А. А. Блок в воспоминаниях современников и его письмах» (1924) его составитель литературовед Николай Ашукин. В этом же издании публикуются воспоминания поэта Сергея Городецкого о том, как они вместе с Блоком посещали лекции по сербскому языку в здании Петербургского университета: «Он ходил в аккуратном студенческом сюртучке, всегда застёгнутом, воротник был светло-синий (мода была на тёмные). Волосы вились, как нимб, вокруг его аполлоновского лба, и весь он был чистый, светлый, я бы сказал изолированный – от лохмачей, также, как и от модников…». Расцвет дружбы Городецкого и Блока приходится на 1905 год. «Я жил тогда на Лесном, – вспоминает Городецкий. – Блок умел и любил гулять в лесу, на окраинах. Мы ходили весной через Удельный парк, к Озеркам, зелёный семафор горел на алой заре…».

А вот фрагменты из воспоминаний поэта и переводчика Вильгельма Зоргенфрея: «В 1906 году Блок переехал с квартиры в Гренадёрских казармах на другую, кажется, Лахтинская, 3. Там побывал я у него впервые. Помню большую, слабо освещённую настольною электрической лампой комнату. Множество книг на полках и по стенам, и за ширмой невидная кровать. На книжном шкафу, почти во мраке, фантастическая, с длинным клювом птица. Образ Спасителя в углу – тот, что и всегда до конца дней оставался с Блоком». Зоргенфрей, посещал поэта и на Галерной улице, где Блок несколько лет прожил в доме № 41: «От ряда посещений – всегда по вечерам – сохранилось у меня общее впечатление тихой и уютной торжественности. Квартира в три-четыре комнаты, обыкновенная средняя петербургская квартира с „окнами во двор“. Переходим в столовую и пьём чай. Молчаливо присутствует Любовь Дмитриевна, жена Александра Александровича. Большой любитель чаепития, Блок совершает этот обряд истово и неторопливо…». Такие вечера обычно проходили в спокойных беседах: «По собственному почину, или может быть угадывая моё желание, Александр Александрович читает последние свои стихи, и – странно – очень интересуется мнением о них…».

Одна из последних встреч с Блоком особенно врезалась в память Вильгельма. Зоргенфрея: «Ранней весною 1909 года встретился он мне на Невском проспекте с потемневшим взором, с неуловимою судорогою в чертах прекрасного гордого лица, и в коротком разговоре сообщил о рождении и смерти сына; чуть заметная пена появлялась и исчезала в уголках губ…».

Исследуя художественную картину мира поэта через связь с Петербургом, Лионора Авдонина в автореферате диссертации «Лексическая объективация концепта „Петербург“ в художественной картине мира А. Блока» отмечает, что упоминание о Петербурге встречается в каждом шестом тексте поэта. В своих литературных произведениях Блок использует для города такие эпитеты, как «мой родной, таинственный, огромный, вдохновляющий, страна Финского залива, финский берег».

Литературовед Станислав Лесневский в комментарии к комплекту открыток, посвящённых Блоку и его творчеству, так говорит о его маршрутах: «…поэт исходил пешком весь Петербург, вплоть до дальних пригородов; он любил свой „непостижимый город“».

По воспоминаниям Сергея Городецкого: «Блок признавал, живя в Петербурге, только дальние прогулки по окраинам или за город. Хождение на взморье было одним из любимых его развлечений». Он же подтверждает, что город играл одну из главных ролей в лирике поэта: «Блок тогда жил в Семёновских казармах на Невке, и весь второй цикл стихов о „Прекрасной даме“, где даётся антитеза первому облику Девы, тесно связан с фабричной окраиной. Огромная казарма на берегу реки со всех сторон окружена фабриками и жилищами рабочих. Деревянный мост, – не тот ли самый, на котором стояла Незнакомка, – даёт вид в одну сторону на блестящий город, в другую – на фабрики».

Философ и литературный критик Иванов-Разумник в своём исследовании «Александр Блок. Андрей Белый» (1919) называет Блока «поэтом города» и отмечает, что сущность его поэзии «определяется словом: влюблённость»…

Последние девять лет Александр Александрович Блок жил на улице Декабристов, в доме 57 на Набережной реки Пряжки, «у морских ворот Невы». В 1921 году у Блока начались первые симптомы тяжёлой болезни. Из сборника Николая Ашукина «А. А. Блок в воспоминаниях современников и его письмах»: «Лечиться он категорически отказывался, продолжал работать. В мае отправился в Москву, где выступил на шести вечерах. Это очень сильно подорвало его силы. И он раньше времени вернулся домой в Петербург. На вокзале его встречала жена – Любовь Дмитриевна. Поэт рад был её видеть и вернулся домой довольно весёлый, но вскоре впал в обычное для него в то время мрачное настроение. Любовь Дмитриевна нарочно выбрала свободный вечер и выманила его на улицу в хорошую погоду, она вела его по одному из его излюбленных путей направо по набережной Пряжки, потом через мостики и дальше до самой Невы…».

Поэт скончался 7 августа 1921 года, в воскресенье, в 10 часов утра. За окнами раздавались звуки благовеста, призывавшего к обедне. Как вспоминал Николай Ашукин, «весть о кончине поэта разнеслась по Петербургу, и квартира покойного стала наполняться народом. Приходили не только друзья и знакомые, – но совершенно посторонние люди…». Похороны состоялись 10 августа. Последний маршрут поэта по любимому городу пролегал на Смоленское кладбище, куда утопавший в цветах гроб несли на руках.

На портале Президентской библиотеки можно ознакомиться с коллекцией, посвящённой А. А. Блоку, в которую вошли цифровые копии книг, периодические издания, архивные документы, фотографии, видеоматериалы.