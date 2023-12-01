Ленобласть привлекает медработников земельными участками

Закон о внесении изменений в закон «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков на территории Ленинградской области», принятый Заксобранием, подписал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Теперь, благодаря поправкам, медики, имеющие гражданство РФ и стаж работы в государственных медицинских организациях Ленобласти не менее 5 лет, могут претендовать на участки под индивидуальное жилищное строительство в границах поселения, где расположена медорганизация, в которой они работают.

Участки для ведения садоводства им могут предоставить на землях сельскохозяйственного назначения на территории района, где расположена соответствующая медицинская организация.

При этом медикам нет необходимости состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, убран для медиков и «ценз оседлости» — наличие постоянного 5-летнего проживания в регионе, главный критерий ― стаж не менее 5 лет работы в медорганизации государственной системы здравоохранения Ленинградской области.