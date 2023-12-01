В Ленобласти стартовала акция «Елка желаний-2023»

«Мы в четвертый раз проводим «Елку желаний» в Ленинградской области, и с каждым годом наша елка становится богаче шарами — мы начинали с 80 шаров, а в этом году у нас на елке их, в общей сложности, будет 400. Все желающие: и работники областного правительства, и коллеги из муниципальных районов, и депутаты Законодательного собрания области могут снять шар и исполнить желание ребенка. Я думаю, что новогодний подарок— это не только радость для любого ребенка, но и моральная поддержка для всей семьи», — сказал глава региона, по традиции сняв с елки первые три шарика, где юные ленинградцы загадали мотоциклетный костюм, билеты в цирк и спиннинг с лодкой.

Акция «Елка желаний» проводится в правительстве Ленинградской области с 2020 года. По традиции, за месяц до Нового года на праздничной ели в холле Дома областного Правительства на Суворовском проспекте в Санкт-Петербурге размещаются бумажные шары с желаниями детей, нуждающихся в заботе ― это дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети из малообеспеченных семей. Организатором акции выступает Комитет общественных коммуникаций Ленинградской области.