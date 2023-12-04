Энергетики сообщили, где отключат свет 5 декабря
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 5 декабря 2023 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
05.12.2023 с 08:00 до 17:00
Елизаветинское СП:
д. Вероланцы,
СНТ «Красная Нить»,
д. Новая,
д. Шпаньково.
05.12.2023 с 10:00 до 16:30
Вырицкое ГП:
д. Мины, ул. Краснофлотская.
05.12.2023 с 10:00 до 17:00
Пудостьское СП:
п. Терволово.
05.12.2023 с 09:30 до 18:30
Кобринское СП:
п. Карташевская.
05.12.2023 с 10:00 до 16:30
г. Гатчина:
Кубус, Ленинградское ш., Пушкинское ш, СТО.
05.12.2023 с 10:00 до 16:30
Веревское СП:
д. Ивановка,
д. Романовка,
тер. «Массив Ивановка» СНТ «Ижора».
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