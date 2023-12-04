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Энергетики сообщили, где отключат свет 5 декабря

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 5 декабря 2023 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

05.12.2023 с 08:00 до 17:00

Елизаветинское СП:

д. Вероланцы,

СНТ «Красная Нить»,

д. Новая,

д. Шпаньково.

 

05.12.2023 с 10:00 до 16:30

Вырицкое ГП:

д. Мины, ул. Краснофлотская.

 

05.12.2023 с 10:00 до 17:00

Пудостьское СП:

п. Терволово.

 

05.12.2023 с 09:30 до 18:30

Кобринское СП:

п. Карташевская.

 

05.12.2023 с 10:00 до 16:30

г. Гатчина:

Кубус, Ленинградское ш., Пушкинское ш, СТО.

 

05.12.2023 с 10:00 до 16:30

Веревское СП:

д. Ивановка,

д. Романовка,

тер. «Массив Ивановка» СНТ «Ижора».