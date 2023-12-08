От дружинников — защитникам

Квадрокоптер уже поступил к защитникам Родины и помогает им выполнять боевые задачи в зоне СВО.

Второе и третье место в конкурсе заняли «Добровольная народная дружина «Всеволожский дозор» и «Добровольная народная дружина муниципального образования «Заневское городское поселение».

Лучшим народным дружинником Ленинградской области стал Георгий Суокас, на втором и третьем месте Сергей Павлов и Евгений Баринков. Все добровольные дружинники «Добровольной народной дружины «Всеволожский дозор». Всеволожский район на протяжении ряда лет является самым активным участником областных конкурсов.

В региональный реестр ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области внесено 113 добровольных народных дружин, из них 9 добровольных народных дружин в 2023 году.

К обеспечению охраны общественного порядка привлечено более 1100 народных дружинников, осуществлено 370 выходов на обеспечение общественного порядка при проведении массовых мероприятий. Сотрудниками полиции совместно с представителями общественных организаций правоохранительной направленности пресечено более 300 административных правонарушений.

Штабом народных дружин области создана группа в «ВКонтакте».