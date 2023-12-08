Проинспектировали объекты строительства в Гатчинском районе

«Бизнес-инкубатор в Тайцах достаточно долго находился в числе отстающих. На объекте не раз менялся подрядчик, но сегодня мы, наконец, увидели позитивные изменения. Договорились о том, что строители завершат объект до конца года, а дом культуры — следующей весной. Компания из тех, кто умеет ставить перед собой четкие цели и старается держать свое слово. Мы со своей стороны готовы оказать всю необходимую помощь», — рассказал Евгений Барановский по итогу визита на строительные площадки.

Напомним, что два дополнительных корпуса дома культуры в Тайцах рассчитаны на 200 учащихся. После ввода соцобъекта в эксплуатацию в первом корпусе разместится актовый зал, во втором — музыкальная школа.

После реконструкции бизнес-инкубатор примет 56 субъектов малого и среднего бизнеса, в том числе мастерские по ремонту и изготовлению мебели, электрооборудования, обуви, юридические консультации, парикмахерская, ателье, аптеку, магазины. В здании появится спортивный зал с раздевалками, душевыми, снарядной, комнатой тренера и медицинскими кабинетами.

Также во время визита посетили площадку стадиона «Спартак». Строители возвели тренерские помещения и выходят на финальную стадию работ — завершают отделку внутренних помещений.