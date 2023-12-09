В Гатчинском районе открыли стелу «Воинам России»

Стела расположена рядом с войсковой частью. Перед участниками мероприятия выступил врио командира войсковой части. Действующий командир с честью выполняет свой долг в зоне проведения СВО.

В церемонии открытия приняла участие глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим:

- На всех этапах развития нашей страны именно российский солдат, армия играли и будут играть самую важную роль. Каждый из вас стоит на страже рубежей нашей страны, защищает каждого из нас, свой дом, свою страну и наше будущее. Сегодня особые слова благодарности и наши молитвы направляем ребятам, которые исполняют свой священный долг в специальной военной операции, - сказала Людмила Нещадим.

На мероприятии военнослужащим были вручены государственные награды - медаль ордена «Заслуги перед Отечеством» II степени, медаль Суворова. Памятный знак «105 лет Генеральному штабу» был вручен ветерану военной службы, полковнику запаса Борису Альбертовичу Григорьеву.

Депутат Законодательного собрания Татьяна Бездетко вручила военнослужащим Благодарственные письма областного парламента.

Сегодня, в День Героев Отечества, живя в условиях непростых геополитических реалий, мы вспоминаем слова Александра III: «У России два союзника - армия и флот». Гордимся воинской доблестью и мужеством наших героев всех времен.

Пресс-служба администрации Гатчинского района