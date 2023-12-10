Энергетики сообщили, где отключат свет 11 декабря
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 11 декабря 2023 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
11.12.2023 с 09:00 до 20:00
Елизаветинское СП:
п. Елизаветино, Вохоновское ш., ул. Большая Советская, ул. Малая Советская, ул. Еленинская, ул. Басова, ул. Вокзальная, ул. Горная, ул. Новая, ул. Заводская, ул. Александровская, 1 и 2 Советский пер., Безымянный пер.;
д. Ермолино,
д. Смольково,
д. Холоповицы,
д. Заполье.
11.12.2023 с 09:00 до 18:00
Сяськелевское СП:
д Тойворово,
д Акколово,
д Муттолово.
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