Энергетики сообщили, где отключат свет 11 декабря

11-го декабря свой юбилей отмечает Наталья Брусенцева. Всей музыкальной Гатчине она известна как человек, отдавший более 50-ти лет работе в детской музыкальной школе им. М.М. Ипполитова-Иванова: сначала в качестве педагога, затем – заместителя директора. Наталья Михайловна – родная сестра Николая Терентьева, поэта и композитора, наверное, ярче всех воспевшего Гатчину. Первая строка одного из его стихотворений дала название этому очерку.