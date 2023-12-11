Александр Колесов рассказал о погоде в Петербурге и Ленинградской области

Погоду в нашем регионе в предстоящие несколько дней будет определять циклон, который с южной Балтики выйдет к середине неделе на акваторию Финского залива. Все эти дни ожидается снег, который добавит еще с десяток сантиметров снежного покрова.

Ветер всю первую половину недели довольно свежий, юго-восточный до 5-10 м/с, но с повышением температуры воздуха он уже не будет так неприятно ощущаться.

Температура воздуха продолжит повышаться и в середине недели всё-таки приблизится к нулю градусов. Но расстраиваться пока рано, до слякоти не дойдет, а в пятницу-субботу снова более морозная погода.