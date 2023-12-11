Коммунарская школа №3 - призёр Всероссийского конкурса школьных пространств
Движение Первых запустило Всероссийский конкурс школьных пространств по номинациям: «Лучшее школьное пространство», «Делаем вместе» и «Новые возможности».
Рубрики: Образование
По итогам номинации «Лучшее школьное пространство» 1 место занял Сосновский центр образования, а Коммунарская школа №3 стала призёром и заняла 2 место.
Поздравляем победителей конкурса и желаем дальнейших успехов!
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.