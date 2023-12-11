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Кто останется без света 12 декабря в Гатчинском районе

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 12 декабря 2023 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района.

Рубрики:  ЖКХ

12.12.2023 с 10:00 до 18:00

Пудостьское поселение:

д. Черново,

д. Пеньково,

д. Хиндикалово,

п. Терволово.

 

12.12.2023 с 09:00 до 18:00

Елизаветинское поселение:

п. Елизаветино, ул. Николаевка,

д. Вероланцы,

д. Эдду,

д. Дылицы,

д. Авколево.

 

12.12.2023 с 09:30 до 17:00

Сусанинское поселение:

д. Мыза,

д.Заборье,

д.Ковшово.

 