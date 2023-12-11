Кто останется без света 12 декабря в Гатчинском районе
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 12 декабря 2023 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района.
Рубрики: ЖКХ
12.12.2023 с 10:00 до 18:00
Пудостьское поселение:
д. Черново,
д. Пеньково,
д. Хиндикалово,
п. Терволово.
12.12.2023 с 09:00 до 18:00
Елизаветинское поселение:
п. Елизаветино, ул. Николаевка,
д. Вероланцы,
д. Эдду,
д. Дылицы,
д. Авколево.
12.12.2023 с 09:30 до 17:00
Сусанинское поселение:
д. Мыза,
д.Заборье,
д.Ковшово.
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